Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz şeytana sığındı: ‘Çık insan öldür’ dedi

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 9 Kasım 2021’de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’i kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz’un savunması alındı.

Fotoğraf: DHA

Boz, hakimlikteki ifadesinde, ‘olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini’ söylemişti. Nöbetçi Anadolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Boz’un ‘üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması’ nedeniyle tutuklanmasına hükmetmişti.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Boz’un ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahla tehdit’ten iki yıldan beş yıla, ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da altı aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA’nın haberine göre Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, avukatları, Başak Cengiz’in babası Avni Cengiz, annesi Beyhan Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak, aile yakınları ve avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul 2 Nolu Baro avukatları da salondaydı.

Akıl sağlığı yerinde

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan gönderilen raporda, sanık Boz’un akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini tutanağa geçirdi.

Boz’un avukatları, duruşmanın CMK’nın 182. maddesi kapsamında kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının bu talebini reddetti.

Şeytan, ‘Dışarı çık insan öldür’ demiş

Boz savunmasında, şizofreni hastası olduğunu öne sürdü: “Kafamın içerisinde şeytan benimle sürekli konuşuyor. Şeytan bana, ‘Dışarı çık insan öldür’, dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum.“

‘Herhangi birini seçtim’

Mahkeme başkanının cinayet gününü anlatmasını istemesi üzerine sanık Boz şunları söyledi: “Çok pişmanım, çok özür dilerim. Olay günü akşam saatlerinde şeytan bana ‘Dışarda insan öldür’ dedikten sonra endişelendim. Birini öldürme kararı aldım. Dışarda bulunan herhangi bir insanı seçtim.”

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Boz, bu sırada cinsiyet ayrımı yapmadığını söyledi; şizofreniden ailesinin haberinin olmadığını belirterek kılıcı internetten hobi amaçlı aldığını anlattı.

Mahkeme başkanı, savcılık ifadesinde, “Sinirliydim, moralim bozuktu. Daha kolay olduğu için de kadın öldürmeyi tercih ettim” dediğini hatırlatıp neden böyle söylediği sorunca Boz, “Sinirlendiğim doğru, ama diğer söylediklerimi hatırlamıyorum” diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanı: Bu kılıcı samuraylar erdemleri gereği kullanıyor

Mahkeme başkanının cinayet aleti kılıca ilişkin “Bu kılıcın ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını biliyor musun? Samuraylar erdemleri gereği kullanıyorlar. Onursuzluk durumu olursa ölmek erdemliliğini göstermek için bu kılıcı karın bölgelerine saplıyorlar. Biliyor musun bu özelliğini” diye sorduğu sanık Boz, “Hayır bilmiyorum” demekle yetindi.

Boz’un avukatı ise Başak Cengiz’in ailesine başsağlığı dileyerek sanığın ailesinin de çok üzgün olduğunu belirttikten sonra cinayetin sanığın akıl hastalığından kaynaklandığını öne sürdü.

Avukat: İfade öğretilmiş

Müşteki ailenin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın soruşturma aşamasında bugün verdiği ifadeden bahsetmediğini, bu ifadenin suçtan kurtulmak için öğretildiğinin çok açık olduğunu söyledi. Başak Cengiz’in ailesinin yaşadıkları acıyı tarif etmenin imkansız olduğunu belirten Tırtır, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Baba: Çok iyi öğretmişler

Baba Avni Cengiz, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Hakim bey çok iyi öğretmişler, anlatıyor da… ilkokul talebesi gibi anlatıyor. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Anne: Yalvarıyorum kanını yerde koymayın

Konuşması sırasında göz yaşlarını tutamayan anne Beyhan Cengiz şunları söyledi: “Sayın hakim hiç acımadan tanımadığı birini zalimce sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı vermenizi diliyorum. Burada sabrın çok zor olduğu bir durumda size saygımızdan sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz’i evladınız gibi görün. Türkiye’de kadınlar için kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz, adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size.”

Ağabey: Plan yapmış

Ağabey Fatih Cengiz şöyle konuştu: “İlkokul seviyesinde ezberletilmiş bu anlatılanlara eğer adalet inanacaksa, ki ben inanacağını zannetmiyorum. Adalete inanmak istiyorum. Başak Cengiz’in ne kadar iyi bir insan olduğuna laf yetmez. Melekti. Sanıktan şikayetçiyim. Sanık hakkında aldırılan raporlara inanmıyorum. Sanığın ilk aşamasında çok akıllıca verdiği ifade var. Plan yapmış.”

Ailenin konuştuğu sırada duruşma salonunda bulunanlar da gözyaşlarını tutamadı.

‘Geleceğimizi katletti’

Başak Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak sanığın ezberleştirilmiş cümleler sarf ettiğini söyleyerek sadece Başak Cengiz’i değil geleceklerini katlettiğini söyledi ve en ağız şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Kaan Ağaca ise o gün bir kadın sesi duyduğunu anlatarak şöyle konuştu: “İmdat çağlığı olduğu anlayınca koşarak gittim. ‘Yapma’ diye bağırmaya başladım. Sanık ben geldiğimde Başak Cengiz’e kılıç saplıyordu. Sanığa bağırınca ‘Yaklaşma sana da saplarım’ diye bağırdı. İnsanlar gelmeye başlayınca koşarak sitesine doğru girdi. Saldırgan tavırdaydı. Sitede oturanlar geldiğinde kendisinin sürekli rahatsızlık verdiğini söylemişlerdi. Sanıktan şikayetçiyim.”

Görüntü izlenirken aile salondan çıktı

Duruşmada mahkeme başkanı cinayet anına ilişkin görüntülerin izlenmesine karar verdi. Beyhan Cengiz gözyaşlarını tutamayınca aile duruşma salonunun dışına çıkarıldı.

Beyhan Cengiz şunları söyledi: “Vicdanlı olan insanların yüreklerine sesleniyorum. İnanıyorum ki vicdanlı olan insanların sayısı çok. Başak’ın kanını yerde bırakmayacak. Zalim caninin, canım böyle istiyor diyerek can alması elbet karşılığını bulacak. Vatanım onu gerçekten güzel savunacak. Çünkü Türkiye’nin evladı oldu. Ama ben taş değilim yavrumu süzgeç yapmış. Bunun cezası elbette çok ağır olmalı.”

Tutukluluğu devam

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Can Göktuğ Boz’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.