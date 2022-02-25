Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

Buğdayın ABD’nin Chicago kentindeki borsada işlem gören vadeli kontratları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Karadeniz bölgesinden hububat ihracatında aksama yaşanacağı endişeleriyle son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Rusya dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil bölgesine girdi ve Belarus sınırından başkente uzanan bu en kısa rota boyunca ilerledi.

Uzmanlar savaştan en fazla etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını öngörürken, bunun başlıca nedenlerinden birinin de buğdayda ithalatın yüzde 85’inin Rusya ve Ukrayna kaynaklı olmasını gösteriyor.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğdayın mayıs teslimatlı vadeli kontratları seansın ilk işlemlerinde 352,7 dolar/tonla Haziran 2008’den bu yana görülen en yüksek seviyeye yükselmesinin ardından yüzde 0,9 artışla 346,5 dolar/tondan işlem gördü.