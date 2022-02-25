Putin şimdi de darbe peşinde!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı askerlere darbeye çağırdı: “İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız.”

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Rusya dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’i abluka altına aldı.

Batılı ülkelerse buna Rusya’ya çeşitli yaptırımlar getirerek karşılık verdi. ABD ve Britanya’nın açıkladığı yeni yaptırımlar daha önce uygulananlarla bir arada değerlendirildiğinde Rus bankalarının çoğunun iki ülkede de sahip olduğu varlıklar dondurulmuş olacak. Avrupa Birliği ise finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişilere yönelik olmak üzere ek yaptırımları kabul ettiğini duyurdu.

Putin, televizyon konuşmasında Ukrayna ordusuna öfkeli bir şekilde “Bu uyuşturucu bağımlıları ve neo-Nazi çetesindense sizinle anlaşmamız daha kolay olacak gibi görünüyor” diye seslendi.

Putin, ayrıca Ukrayna’nın Donbas’ta ‘soykırım’ yaptığı iddiasını yineledi.

Rusya devlet başkanı, Ukrayna hükümetini terörist ilan etti.