Şampiyonlar Ligi final maçı St. Petersburg yerine Paris’te oynanacak

Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya’nın St. Petersburg şehri yerine Fransa’nın başkenti Paris’te oynanacağını açıkladı.

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Finalin 28 Mayıs’ta St. Petersburg kentinde oynanması planlanmış ancak dün Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatmasından sonra UEFA olağanüstü toplanarak maçın nerede oynanacağının kararlaştırılacağını duyurmuştu.

Toplantıdan maçın Rusya’dan alınması yönünde karar çıktı. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonun final maçı 28 Mayıs’ta, Paris’teki 81 bin kapasiteli Stade De France’da oynanacak.

Toplantıdan çıkan bir başka kararsa Rusya ve Ukrayna kulüpleriyle milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarını tarafsız sahada oynamaları yönünde oldu.