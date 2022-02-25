Borsa İstanbul ve TL yara sardı

Rusya’nın dün Ukrayna topraklarına girmesiyle sert kayıplar yaşanan Borsa İstanbul ve Türk Lirası’nda bugün yön yukarı döndü.

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Küresel piyasalarda bugün Rusya tarafından gelen müzakere mesajları risk iştahında toparlanma yarattı. Olumlu atmosfere Türk varlıkları da etki etmiş gözüküyor.

Gün içinde en düşük 1866, en yüksek 1964 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,46 değer kazanarak tamamladı.

Mali endekste yüzde 4,68, sanayi endeksinde yüzde 6,63, hizmetler endeksinde yüzde 4,03 ve teknoloji endeksinde yüzde 7,64’lik prim var.

Kur çekildi

Dün uzun süredir sıkıştığı 15,50’i bandını sert şekilde kırarak 14,64’ü test eden dolar/TL’de de yön aşağı. Dolar kuru bugün 13,76’ya kadar indikten sonra kapanışı 13,90 seviyesinden yaptı.

Avro/TL ise kapanışta 15,60 bandında.

Ancak TL’deki kaybın dün yüzde 5’lere ulaşarak savaşa taraf olan ülkelerin para birimlerini bile geçmesiyse halen tartışma konusu.