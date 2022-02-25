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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den iktidara Rusya tepkisi: Putin’in gölgesine özenen yavru tek adamlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rusya’nın Ukrayna işgaliyle ilgili attığı sıralı tweet’te Rusya’nın Avrupa Konseyi temsilinin askıya alınmasında Türkiye’nin çekimser oy kullanmasını sert bir dille eleştirdi: Hatta Putin’in gölgesine özenen yavru tek adamlar, bugün bile aynı iki yüzlülükle Rusya’nın AB konseyi üyeliğinin askıya alınmasına çekimser oy vermişlerdir.

Akşener, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti:


  • 1956 senesinde Budapeşte’de, 1968 senesinde Prag’da ne yaşandıysa; 2022 senesinde Kiev’de yaşanan da odur. Tek fark; hür dünyanın despotizme ve saldırganlığa daha müsamahakar ve ilgisiz oluşudur.
  • Kravat takmış çarlar ve türevleri, ABD’nin banisi olduğu küresel ekonomi tarafından şımartılmış hatta cesaretlendirilmiştir. Öyle ki; Batı demokrasileri bu otoriter yönetimlerin şantaj ve tehditlerine boyun eğmiş âdeta dış politikalarını rehin vermişlerdir.
  • Hatta Putin’in gölgesine özenen yavru tek adamlar, bugün bile aynı iki yüzlülükle Rusya’nın AB konseyi üyeliğinin askıya alınmasına çekimser oy vermişlerdir.
  • Avrupa kendisini içeriden kilitlemiş bir müze değildir. Geçmişte Bosna ve göçmen meselelerinde olduğu gibi kendisini korumak için zorbalara hoşgörü ile yaklaşamaz, yaklaşmamalıdır.
  • Bugün Avrupa, Petersburg ve Moskova sokaklarında işgali protesto edenlerdir, Ukrayna’da ülkesini terk etmeyen, hayatı pahasına işgale karşı duran insanlardır. Onlar bugün Avrupa’yı, Alman ve İtalyan hükûmetlerinden daha fazla temsil ediyor.
  • Uluslararası toplumu; despotizme ve saldırganlığa verdiği bu krediyi geri almaya, küçük ve kısa vadeli çıkarları için tehlikeye attıkları uluslararası güvenliğe sahip çıkmaya davet ediyorum.

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