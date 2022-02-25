MAK anketi: ‘Millet ittifakı’ yine önde, iktidara bakış açısı değişiyor

MAK Danışmanlık’ın yayımladığı seçim anketine göre CHP, İYİ Parti ve Saadet’in başını çektiği ‘millet ittifakı’ yine AKP-MHP-BBP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı‘nın önünde.

Ankete göre ayrıca son dönemde iktidara bakış da önemli oranda olumsuz yönde değişti.

Fotoğraf: AA

Ankette katılımcılara “Yarın genel seçim olsa (milletvekili seçimi) oyunuzu hangi partiye verirsiniz” diye soruldu. Kararsızların matematiksel dağılımı sonrası AKP’nin oy oranı yüzde 31,1 çıktı.

5 bin 750 kişinin katıldığı ankete göre şu anda CHP yüzde 25,5, İYİ Parti yüzde 14,8, MHP yüzde 7,2, HDP yüzde 9,1, DEVA Partisi yüzde 3,4, Gelecek Partisi yüzde 2,6, Saadet Partisi’yse yüzde 1,3 oy oranına ulaştı.

Kaynak: MAK

Ankette katılımcılara ayrıca “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz” diye de soruldu.

“Millet ittifakının adayına” diyenlerin oranı yüzde 38, “Cumhur ittifakının adayına” diyenlerin oranıysa yüzde 36 çıktı.

“Bu ittifakların dışında farklı bir adaya verebilirim” diyenler yüzde 9 olurken, “Kararsız/Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 5 çıktı.

Kaynak: MAK

İktidara bakış açısı olumsuz yönde değişti

Ankette, 24 Haziran’da oy kullanan 4830 seçmene “Son üç yılda mevcut iktidara karşı olan bakış açınız ne yönde değişti? Neden” sorusu da yöneltildi.

2222 kişi “Olumsuz yönde” derken, 2125 kişi “Ne olumlu ne olumsuz değişmedi” yanıtını verdi.

386 kişi “Fikrim yok” yanıtını verirken, “Olumlu yönde değişti” diyenlerin sayısıysa sadece 97 kişi oldu.