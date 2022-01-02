MAK Araştırma: CHP, mart ayında birinci parti olabilir

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, oylarının sabit kaldığını söylediği CHP’nin, AKP’deki düşüş nedeniyle mart ayında birinci parti olabileceğini belirtti.

Genel seçime bir buçuk sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını söylüyor, anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Kulat’a göre AKP’deki düşüş sürerse mart ayında ikinci parti haline gelme ijtimali var: “Kasım sonu itibariyle yüzde 30’un altına inen oy oranı… Aralık sonu açıklanan asgari ücret ve dövizi frenleme algısıyla 0.8 puanlık yükseliş ile yeniden 30’a çıkmıştı. Bu haliyle; -teşkilatın yeni bir motivasyon yakalama gayreti- son zamlar ve zamların zamanlaması ile sıfırlandı.

CHP; sağ sol geçirgenliginin çok az olması nedeniyle oy artışı yaşamamakta -ama rakibinin düşen oyları nedeniyle- kendisinin oyu sabit kaldığı için göreceli yükseliş yaşamakta. Rakibinde düşüş CHP de mevcut durumu koruma eğilimi devam ederse MART 2022 den itibaren 1. Parti olur. — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) January 2, 2022

CHP; sağ sol geçirgenliğinin çok az olması nedeniyle oy artışı yaşamamakta -ama rakibinin düşen oyları nedeniyle- kendisinin oyu sabit kaldığı için göreceli yükseliş yaşamakta. Rakibinde düşüş CHP’de mevcut durumu koruma eğilimi devam ederse Mart 2022’den itibaren birinci parti olur.

‘İYİ Parti son iki yılda hemen hemen her ay yükseldi’

İyi Parti yükselme eğilimi en istikrarlı durumunda -zaman zaman duraksama olsa da- son iki yılda hemen her ay yükseliş kaydetti. İktidar dolmuşundan inen her dört yolcudan ikisi (durakta arkadan gelen yeni bir AK Parti dolmuşu yerine) İyi Parti otobüsünü tercih etti. Siyasetin asıl büyük şekillenme sürecini DEVA Partisi / Gelecek Partisi / Yeniden Refah Partisi / Bağımsız Türkiye Partisi / Demokrat Parti / HÜDAPAR / TDP gibi iktidardan oy alabilme potansiyeli olan partilerin 2022 nin ilk aylarındaki performansları belirleyecek.”