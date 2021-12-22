MAK Araştırma’nın beklentisi: Baskından da baskın seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye dair tedbirleri içeren yeni bir düzenleme açıklaması erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat “Türkiye martta baskın seçim görebilir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, TL’de görülmemiş değer kayıplarının yaşandığı bir süreçte ‘Kur korumalı TL vadeli mevduat’ adı verilen bir finansal ürünü yürürlüğe koydu. Bu sistemde TL mevduat hesaplarında getirinin dövizdeki artışın altında kalması durumunda aradaki fark banka müşterilerine ödenecek.

Birçok ekonomiste göreyse bu ‘örtülü bir faiz artırımı.’

‘Ekonomik kurtuluş savaşını kazandığı imajı’

DW Türkçe’den Hilal Köylü’ye konuşan Kulat, şunları kaydetti: “Uzunca bir süredir tamamen kontrolsüz gelişen döviz fiyatları ve piyasanın sahipsiz görünümü muhalefete ciddi bir alan açmıştı. Muhalefet sahada ciddi bir şekilde ‘Türkiye’de yönetici yok. Yönetim yok. Ekonomi tamamen başıboş’ izlemini oluşturuyordu. Bu algı da ciddi şekilde toplumda karşılık bulmuştu.”

Kulat’a göre Erdoğan’ın kur korumalı TL hesabı açılımını Türkiye’yi bir baskın seçime götürmek için kullanma ihtimali var.

Kamuoyu araştırmacısı, şu tahminlerde bulundu: “Erdoğan, üç-beş ay süren bir istikrar çıkartabilirse buradan, emeklilere ve memurlara enflasyonun üstünde bir maaş zammı verebilirse tıpkı 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunu, 15 Temmuz darbe girişimini savuşturmasını topluma bir başarı olarak lanse ettiği gibi şimdi de ekonomik kurtuluş savaşını kazandığı imajı verebilir. Türkiye baskından da baskın martta bir seçim görebilir.”

‘Döviz düştü diye toplum mutlu değil’

Kulat, yeni sistemle bu kez Türkiye’de ‘bambaşka bir sorun yaşandığına’ dikkat çekti: “TL eriyordu. İnsanlar, tabiri caizse kefen parası olarak biriktirdiği parayı, emekli maaşını, üç-beş kuruş harçlığını dövize yatırdı. Şimdi mağdurlar. Zannedildiği gibi döviz düştü diye toplum mutlu olmuş değil. Toplumu mutlu eden, istikrardır.

‘Siz paranızı TL’de tutun, paranızı çekmek istediğiniz zaman reel dövizin karşılığı para veririm size’ diyen bir sistem var karşımızda. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Türkiye adı konmamış bir seçim ortamına girdi zaten. Bütün kamuoyu anketleri AKP’nin kaybetme ihtimalinden söz ediyordu ki, Erdoğan kritik bir hamle yaptı.”