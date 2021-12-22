50 milyar doların TL’ye dönmesi bekleniyormuş

Ekonomi yönetimi, kur korumalı TL hesabının işleme girmesiyle yaklaşık 50 milyar doların TL’ye dönmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TL mevduatın getirisinin kurlardaki yükselişe endeksleneceğini açıklamasının ardından ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ adı verilen bir finansal ürün banka müşterilerine sunulmaya başladı.

Üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın ekonomi yönetimi ve cumhurbaşkanlığından üst düzey isimlerden aktardığına göre bu sistemde beklenti ilk aylarda yaklaşık 50 milyar dolarlık mevduatın TL’ye dönmesi.

Ekonomi yönetiminin ‘spekülatörlerin bir süre daha dövizde kalacağını’ tahmin ettiği, ancak ‘bir süre sonra yatırımlarını değiştirmek durumunda kalacaklarını’ düşündüğü belirtildi.

Erdoğan’ın düşük faiz isteği ile Merkez Bankası’nın eylül ayında başladığı faiz indirimleri, TL’de tarihi değer kayıplarına neden olurken, dolar/TL 18’in üstüne kadar yükselmişti. Önümüzdeki aylarda yüzde 30’u aşması beklenen enflasyona karşılık TL mevduatlara ödenen faiz ise yüzde 16-18 bandından yer alıyor. Yükselen kur ve artan enflasyon ise vatandaşları döviz mevduatlarına yöneltti. Döviz mevduatları toplam mevduatların yüzde 64’ünü oluşturuyor.

Ekonomi yönetiminin ayrıca başka bazı önlemler üzerinde de çalıştığı, ‘birden fazla swap anlaşmasının yolda olduğu’ bildirildi.

Ele alınan diğer konular arasında ihracatçılarla ilgili yeni bir düzenleme, kamuda tasarruf paketi, bütüncül bir tarım politikası da bulunuyor.