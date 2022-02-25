Bilecik belediyesinde rüşvet soruşturması: CHP’li başkan görevden uzaklaştırıldı

Bilecik belediyesindeki rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada CHP’li başkan Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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Belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E.’nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak’ta polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Selçuk E. tutuklanmıştı.

Şahin, düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen kararı okudu.

Kararın, ilgili kanunun maddesi gereğince alındığını anlatan Şahin, “Dava sürecinde, davaların salahiyeti için iki aylığına görevden uzaklaştırılmış bulunmaktayım. O süreçte iki aylığına başka başkan burada durur” dedi.

Şahin, ‘kendisine yönelik mal varlığı soruşturması başlatıldığı’ iddiasına yönelik soru üzerine “Öyle bir şey bana mahkemeden gelmedi. İddianame çıkmadan öyle bir şey olmaz zaten. Şu anda yok. Benden ifade de alınmadı” yanıtını verdi.

Karara itiraz ederek yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağını aktaran Şahin, partisi tarafından disipline sevk edilmesine ilişkin olarak genel merkeze savunma için gideceğini belirtip şöyle dedi: “Ben yazılı savunma dışında sözlü savunma da istedim. O bizim normal sürecimiz. İhraç kararı alınması beni üzer ama öyle bir karar çıkacağını sanmıyorum.”