Akşam Postası / 25 Nisan 2022

Altılı masada son durum: Liderler kriter ekledi, Davutoğlu ‘Her şey yolunda’ dedi

Fotoğraf: ANKA

Altı muhalefet partisinin Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi’ndeki üçüncü toplantısında cumhurbaşkanı adayının ilk defa ayrıntılı biçimde konuşulduğu öğrenildi.

Gezi davasındaki hakim AKP’den aday adayıymış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta hedef gösterdiği Gezi Parkı eylemleri sebebiyle üçüncü kez açılan davanın üye hakimlerinden Murat Bircan’ın AKP’den aday adayı olduğu ortaya çıktı.

Birol Yıldırım davasında karşı oy atan hakim değişti: Tutuklu tek polise tahliye

Esenyurt Karakolu’nda 5 Haziran 2021 gecesi ölen özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın faili olduğu iddiasıyla toplam 12 polisin yargılandığı davada, sekiz aydır tutuklu bulunan tek polis İsmail Alperen Salman hakkında oy çokluğuyla tahliye kararı verildi.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na ‘Ermeni soykırımı’ soruşturması

Ankara başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter’daki ‘Ermeni soykırımı’ anması nedeniyle soruşturma başlattı.

Bursa’da eğitim uçağı evlerin arasına düştü: İki ölü

Görsel: Twitter

Bursa’da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak, yerleşim bölgesine yakın bir yere düşerek yanmaya başladı.

Yarından itibaren 508 ilaç zamlı

Büyük çoğunluğu ithal 508 ilaç yarından itibaren zamlı fiyattan satılacak.

Enflasyonda Nebati’nin tahminler tutmayınca AKP sözcüsü devreye girdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘bayramdan sonra enflasyonun düzeleceğini daha sonra bunun kademe kademe hissedileceğini’ söyledi.

HDP’den Nebati’ye bir öneri: Gemileri karadan yürütmeye gerek kalmayacak

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ABD’de toplantısına katıldığı yatırım bankası JP Morgan için iktidar sözcülerinin geçmişte ‘dış güç’ nitelendirmesi yaptığını hatırlattı.

Zeytinlikler ‘şimdilik’ kurtuldu: ‘Maden’ düzenlemesinde yürütmeyi durdurma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetinin önünü açan yönetmelik değişikliğinde Danıştay 8’inci Daire’nin yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Twitter baskılara dayanmayarak Elon Musk’la masaya oturdu

Twitter yönetim kurulunun, hissedarların da baskısıyla platformu satın almak için teklif veren Tesla CEO’su Elon Musk’la görüştüğü bildirildi.

Pandemiyi ‘bitiren’ Koca, esnafla tokalaşmaya da başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘esnafla tokalaşmaya başladığını’ söyledi.

Üç ayda gümrükte 3,1 milyar liralık kaçak eşya yakalandı: Yüzde 87’si uyuşturucu

Gümrük ekipleri bu yılın ilk üç ayında 3,1 milyar liralık kaçak eşya ele geçirirken, neredeyse bir yıllık rakamın yarısına üç ayda ulaşılmış oldu.

Taraftar araştırması: ‘Spor kulübü’ denince akla Fenerbahçe geliyor, ‘en beğenilen’ takım Galatasaray

Türkiye’de spor kulübü denince akla gelen ilk takım Fenerbahçe. Süper Lig’in en beğenilen takımıysa Galatasaray.

Trabzonspor’un ‘şampiyonluk maçı’ biletleri 26 saniyede satıldı

Fotoğraf: AA

Trabzonspor’un Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmesine kesin gözüyle bakılan maçın biletleri yarım dakikada tükendi.

İstanbul’da yılın ilk müsilajı

Marmara Denizi’nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul’da bazı sahillerde yeniden yüzeye çıkmaya başladı.

Silahlanma yarışı pandemi dinlemedi: Küresel harcama ilk kez 2 trilyon doları aştı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yeni raporuna göre, ülkelerin toplam askeri harcamaları 2021’de ilk kez 2 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Harcamalar art arda yedi yıl yükselmiş oldu.

Rapçi ‘Beta’ hayatını kaybetti

Fotoğraf: Instagram

‘Beta’ mahlasıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Berk Bayındır, yaşadığı binanın sekizinci katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek öldü.

Fed ‘dozu artırınca’ Bitcoin altı haftanın dibini gördü

Bitcoin yüzde 3 değer kaybederek 38 bin 236 dolarla altı haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Özdağ, Mansur Yavaş’a ‘kafayı taktı’: Teklif götüreceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Altılı ittifak Mansur beyi değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş’a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz” dedi.

Sanayici anlattı: Bakanın ‘Kapak olsun’ dediği üreticiler şekeri ‘karneyle’ satıyor

Oğuz Holding Genel Müdürü Osman Nuri Oğuz, şekerleme üreten bütün sanayicilerin şeker bulmakta zorlandığını söyledi.

Dünyanın en yaşlı insanı öldü

Dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Japon Kane Tanaka hayatını kaybetti.