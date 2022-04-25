Sanayici anlattı: Bakanın ‘Kapak olsun’ dediği üreticiler şekeri ‘karneyle’ satıyor

Oğuz Holding Genel Müdürü Osman Nuri Oğuz, şekerleme üreten bütün sanayicilerin şeker bulmakta zorlandığını söyledi.

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2021’in son çeyreğinden bu yana enflasyonun rekorlar kırdığı Türkiye’de, şekere de iki hafta önce yüzde 31 zam geldi. Ziraat mühendislerine göre şekerdeki zamlar, özelleştirmeler sonrası fiyatta ikili bir yapı oluşmasından kaynaklanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yse geçen hafta stoklarda yeteri kadar şeker bulunduğunu belirtip şöyle konuşmuştu: “Şimdi şekerle ilgili birtakım çabaların, algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. Ama bu konularda da bizim yeteri kadar, yetecek miktarda, kendi ürünlerimiz stoklarımızda, kayıtlarımızda ve depolarımızda bulunmaktadır. Üreticilerimize buradan sesleniyorum. Ki bu üreticilerimiz, ‘Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere de kapak olsun diyorum.”

Şekerleme ve meyve suyu üreten fabrikalarsa şeker bulamamaktan dolayı üretimi durdurma noktasına geldi.

Dünya’dan Eray Şen’in haberine göre Türkiye’de şeker piyasasının yüzde 50’sine hitap eden, kamuya ait Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. (Türkşeker), fabrikalara sadece ‘haftada bir kamyon’ ürün veriyor. Özel sektör fabrikalarınınsa tedarikteki sıkıntıyı ‘fırsat bilip’ 550 liralık bir torba şekerin fiyatını 800 liraya yükselttiği belirtildi.

Adana ve Sakarya fabrikalarında meyve suyu, gazlı içecek, enerji içeceği, soğuk çay gibi ürünler üreten Oğuz Gıda’nın yöneticisi Osman Nuri Oğuz, şekerleme üreten bütün sanayicilerin şeker bulmakta zorlandığını söyledi. Oğuz, “Pazarın yüzde 50’si Türkşeker’in elinde ve bana haftada sadece 25 ton şeker veriyor, oysa benim aylık tüketimim bin 500 ton” dedi.

‘Sanayici karneyle şeker alıyor’

İhtiyaçlarını tedarik etmek için özel sektör fabrikalarına yöneldiklerini anlatan Oğuz, şunları söyledi: “Konya Şeker’i, Çorum Şeker’i arıyoruz, bir araba oradan, bir araba diğerinden dilenci gibi şeker dileniyoruz. Türkşeker vermeyince, özel sektör de bunu fırsat olarak görüyor, hem çok az mal veriyor hem de her verdiğinde fiyat artırıyor. Adeta reçeteyle satıyorlar, şeker de karneye döndü, sanayici karneyle şeker alıyor.”