Tarım bakanı: ‘Ülkede o yok, bu yok’ diyenlere kapak olsun

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ülkede yeterli gıda stoğu bulunduğunu belirtirken, aksini iddia edenlere “Kapak olsun” diye seslendi.

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Bursa’daki bir etkinlikte konuşan Kirişçi, hem Covid-19 salgını hem de Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bir ürünün yokluğunun çekilmediğini dile getirdi.

Bakan, zamanında alınan tedbirler sayesinde bulundurulması gereken temel ürünler için bu konunun halledildiğini ifade ederek ‘bakanlığının mürekkebi kurumadan’ bir anda ayçiçek yağı konusunun gündeme geldiğini, birkaç gün sürdüğünü kaydetti.

Kirişçi şöyle devam etti: “Şimdi şekerle ilgili olarak birtakım çabaların, algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. Ama bu konularda da bizim yeteri kadar, yetecek miktarda, kendi ürünlerimiz stoklarımızda, kayıtlarımızda ve depolarımızda bulunmaktadır. Üreticilerimize buradan sesleniyorum. Ki bu üreticilerimiz, ‘Bu ülkede o yok, bu yok’ diyenlere de kapak olsun diyorum. Bu ülkenin eli öpülesi, bu masanın etrafında olan değerli paydaşlarımız, Bursa özelinde ama Türkiye genelinde de bütün üreticilerimiz sadece 85 milyonu doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ülkede bulunan bize sığınmak adına misafir konumunda bulunan 5 milyona, bu ülkeye gelen 50 milyonun üzerinde turiste ve arta kalanı da ihraç ederek üreticilerimiz, bu zamana kadarki çabalarını başarıyla sürdürdüler.”