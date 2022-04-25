Altılı masada son durum: Liderler kriter ekledi, Davutoğlu ‘Her şey yolunda’ dedi

ALTAN SANCAR

Altı muhalefet partisinin Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi’ndeki üçüncü toplantısında cumhurbaşkanı adayının ilk defa ayrıntılı biçimde konuşulduğu öğrenildi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın tweet’i sonrası ortaya çıkan kriz tablosu da toplantı bildirisiyle aşıldı.

Fotoğraf: ANKA

DP Genel Merkezi’nde toplanan altı muhalefet partisinin lideri seçim senaryoları, cumhurbaşkanı adayı, parlamenter sisteme geçişte atılacak adımlar ve yol haritası için ayrıntılı çalıştı. Toplantıda ilk defa isim zikredilmeden cumhurbaşkanı adayının profili konuşuldu.

Toplantı sonrası açıklamada da ilk defa net biçimde cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken nitelikler sıralandı: “Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi…”

CHP’li kaynaklar metinde yer alan ifadelerin ‘herhangi bir ismi işaret etmediğini, bunu konuşmak için erken olduğunu ve temiz siyaset arzusunun kriterlerle bir kez daha vurgulandığını’ söyledi.

Uysal tweet’i ve Davutoğlu’nun memnuniyeti

Diken’e konuşan kaynaklar bildiriye yansıyan bu tavrın özellikle Uysal’ın tweeti sonrası ortaya çıkan tartışmaların ve kamuoyunda oluşan izlenimin sonlandırılması için kararlaştırıldığını söyledi.

Nisanda Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanı adayı kriterlerini anlattığı tweet özellikle Gelecek ve DEVA Partisi’nde tepkiyle karşılanmıştı.

Uysal’ın tweetinde kullandığı “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” sözleri iki partide de tepkiyle karşılanmıştı. Parti kurmayları bu paylaşımın ‘masaya zarar verdiği’ fikrinde birleşmişti.

Kaynakların aktardığına göre burada özellikle Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun beklentilerinin ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kriz izlenimine son verme arzusu etkili oldu.

Kaynaklara göre Davutoğlu toplantı sonrası kurmaylarına “Her şey yolunda” dedi.

Kılıçdaroğlu ‘kriter paragrafı’ ekletti

Dünkü görüşmede Davutoğlu’ndan “Masaya zarar geldi” izleniminin aşılması ve adaylıkta fikir birliği izleniminin verilmesi önerisi geldiği belirtildi.

Davutoğlu’nun fikrini destekleyen Kılıçdaroğlu’nun da metinde adaylık vurgusuna ilk defa yer verilmesinin ve bunun imza altına alınmasının önemli olacağını söylemesi üzerine metne ‘kriter paragrafı’ eklendi.

Edinilen bilgilere göre liderler, adaylık kriterlerini konuştukları toplantıda, herhangi bir isim zikretmedi. Daha önceki toplantılardaki gibi aday ismi en son karar verilecekler arasında kalmaya devam edecek.

Değiştirilen seçim yasasıyla birlikte muhalefetin daha fazla vekil çıkarabileceği alternatifleri de masanın gündeminde yer aldı. Liderler, parlamenter sisteme dönüş çalışmalarının başlamasının en önemli aşamasının Meclis’te çoğunluğu elde etmek olduğunu vurguladı.

İttifak önerileri kapsamında çalışmaları hazır olan parti liderleri, önerilerini diğer liderlerle paylaştı. İttifak senaryoları konusundaki nihai kararın, tüm partilerin çalışmalarını tamamlaması ve birbirleriyle paylaşmasının ardından verileceği belirtildi.

Liderlerin toplantısında adayın ismi üzerinden tartışmalara karşı, ‘AKP’nin henüz kendi adayını açıklamadığı’ vurgusuyla verilen karşılık da konuşuldu. MHP ve BBP’nin adayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu belirttiklerini ama AKP’nin bundan ‘kaçındığı’ hatırlatıldı.

Altı liderin bir sonraki görüşmesi 29 Mayıs 2022’de Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde olacak.