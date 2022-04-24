Altı lider cumhurbaşkanlığı adaylığında kriter sıraladı

Bir kez daha toplanan CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin liderleri ortak açıklamayla cumhurbaşkanı adaylarında kriterlerini sıraladı: “Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, halkın tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen ve liyakat sahibi.”

Fotoğraf: ANKA

Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki iftar yemeğinde toplanan liderleri partinin genel başkanı Gültekin Uysal kapıda karşıladı.

Liderler eski cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın üçüncü kattaki eski makam odasında buluştu. Parti kurmayları ve basın mensupları ise ikinci katta iftarlarını açtı.

Genel merkeze sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi.

Aday vurgulu ortak açıklama

Altı siyasi partinin liderinin görüşmesi yaklaşık altı saat sürdü.

Görüşmenin ardından yayınlanan yazılı açıklamada, çalışma gruplarının siyasi ahlak yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılacak düzenlemeler, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının teminat altına alınması ve uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu kurumlar bir yapı oluşturulması alanlarında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmesi kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca seçim yasasındaki değişikliğe karşı iş birliğinin güçlendirilmesi ve ekonomi alanında da iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Liderlerin açıklamasında ‘uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, halkın tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen ve liyakat sahibi bir aday belirleneceği’ yazıldı.

Tam açıklama metni şöyle:

“Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderleri olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık.

Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu;

1. Siyasi ahlak yasası,

2. Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler,

3. Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması,

4. Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması,

konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.



Ayrıca, bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene ‘soykırım’ ifadesinin ABD başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz.”