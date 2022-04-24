‘Altılı masa’ toplanıyor: Gündem komisyon ve ittifak; gözler Davutoğlu ve Babacan’da

‘Güçlendirmiş Parlamenter Sistem’ çalışmaları kapsamında oluşturulan altılı masa bugün bir kez daha bir araya geliyor.

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi’nde iftar yemeğinde buluşacak altı partinin liderinin gündeminde oluşturulması kararlaştırılan komisyonlar, çalışmalarda gelinen aşamalar bulunuyor.

Masada ayrıca seçimlerde nasıl hareket edileceği konuşulacak. Gözler ise DP lideri Gültekin Uysal’ın tweeti sonrası ‘kaşların çatıldığı’ DEVA ve Gelecek Partisi’nin liderlerinde olacak.

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27 Mart’ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın davetiyle çalışma yemeğinde buluşan altı muhalefet partisi genel başkanı, bugün DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde toplanacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partilerinin oluşturduğu altılı masanın bugünkü gündeminde çalışma komisyonları bulunuyor. Altı parti lideri önceki toplantıda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturmayı kararlaştırmıştı.

Toplantıda komisyonların çalışmalarında geldiği aşama, partilerin önerileri ve atılacak adımlar kararlaştırılacak. Komisyonlar çalışmalarına başlayacak.

Öte yandan toplantıda, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) inceleyeceği yeni Milletvekili Seçim Kanunu’nun olası sonuçları da ele alınacak.

CHP’nin sekiz senaryodan oluşan seçimlere nasıl katılım yapılacağı konusunda akademisyenler ve parti kurmayları tarafından hazırlanan öneriler de masanın gündemleri arasında olacak. CHP dışındaki partilerin liderinin de kendi hazırladıkları çalışmaları ve önerileri liderlerle paylaşması bekleniyor.

Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum.



Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır.



Ortak bir yaşam inşaası için 6’lı Masa etrafında biraraya gelmiş partiler/liderler değildir. https://t.co/XWYHTzE978 — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 13, 2022

Görüşmede bir yandan da gözler Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’da olacak.

Uysal’ın 10 Nisan’da ‘Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımı tartışma yaratmıştı. Uysal tweet’inde ‘AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak’ sözleriyle adaylığın bir numaralı kriterini kendisi adına açıklamıştı. Uysal daha sonra bu sözlerine açıklık getirmiş ve masadaki liderleri kastetmediğini belirtmişti.

Buna rağmen bugünkü görüşme öncesi Uysal’ın ziyaret ettiği Davutoğlu ve Babacan’ın görüşmeden yansıyan fotoğraflardaki yüz ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Babacan ve Davutoğlu’nun bugünkü toplantıda bu konuyu gündeme getirip getirmeyeceği de merak edilen konular arasında.