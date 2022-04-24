DP lideri Uysal: Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar, ne de yıkılır

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, parlamenter sistemi hayata geçirmek isteyen altı parti için “Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır” dedi.

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CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek partileri, 2023’teki seçimden sonra parlamenter sisteme geçmek için anlamış, şimdiye dek liderler iki kez bir araya gelmişti.

Altı parti lideri, bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Bu kez ev sahibi DP olacak.

Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan Uysal, toplantıda ülke sorunlarının yanı sıra demokrasi, hukuk, seçmen iradesi ve sandık güvenliğinin önemli gündem maddeleri olacağını kaydetti.

“Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır” diyen DP lideri şöyle devam etti: “Bizim irademiz, milletin derinleşen toplumsal talebi ve beklentisi var. İktidar, muhalefeti bölüp parçalamak üzerine bir gelecek planlıyor. Safsata ve kara propoganda ile masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna. 6 lider arasında çok samimi ve medeni bir ortam, duygu birlikteliği var. Bizim bulunduğumuz ortamda sıcak rüzgarlar eser. Sayın bakan, sayın başbakan, sayın genel başkan resmiyeti de olmaz.”