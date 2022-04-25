Fed ‘dozu artırınca’ Bitcoin altı haftanın dibini gördü

Bitcoin yüzde 3 değer kaybederek 38 bin 236 dolarla altı haftanın en düşük seviyesine geriledi.

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Martın son günlerinde 48 bin doları aşan Bitcoin’deki düşüş sürüyor. Kripto para biriminin yükselişinde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Batı’nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları etki olmuştu.

Nisanla birlikte düşmeye başlayan Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarından çıkan sıkılaşma mesajlarından olumsuz etkilenmişti.

Fed yetkililerinin ‘şahinlik’ dozu arttıkça yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşıyor. Banka martta politika faizini 25 baz puan arttırmış ve devamının geleceğinin mesajını vermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs’taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada’ olduğunu söylemişti. Fed’i oluşturan 12 bölgesel merkez bankasından biri olan St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini söylemişti.

Bu mesajlarla birlikte Bitcoin, 15 Mart’tan beri gördüğü en düşük seviye olan 38 bin 236 doları test etti. İkinci en büyük kripto para Ether’se yüzde 4,8 değer kaybederek 18 Mart’tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 2 bin 799 dolara geriledi.

Öte yandan, Bitcoin’in dünyanın teknoloji borsası kabul edilen Nasdaq’la 90 günlük korelasyonu, dijital varlığın bir yatırım çeşitlendirme aracı olarak cazibesine zarar veriyor. Nasdaq endeksi ay başından beri yaklaşık yüzde 6 kaybetti. Yılbaşından bu yana kayıpsa yüzde 15’e yakın.

Kripto para ekosisteminde önemli bir isim olan Arthur Hayes, bu durumun Bitcoin’in haziranda 30 bin dolara düşmesine yol açabileceğini söylemişti. Hayes, Ether için de 2 bin 500 dolar tahmini yapmıştı.