Rapçi ‘Beta’ hayatını kaybetti

‘Beta’ mahlasıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Berk Bayındır, yaşadığı binanın sekizinci katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek öldü.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki rapçi sekizinci kattan düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın öldüğünü belirledi. ‘Beta’nın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkçe rap sanatçıları ölümü üzerine sosyal medya üzerinden Bayındır’ı andı.