Üç ayda gümrükte 3,1 milyar liralık kaçak eşya yakalandı: Yüzde 87’si uyuşturucu

Gümrük ekipleri bu yılın ilk üç ayında 3,1 milyar liralık kaçak eşya ele geçirirken, neredeyse bir yıllık rakamın yarısına üç ayda ulaşılmış oldu.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin ilk üç ayda yakaladıkları kaçak eşyanın değeri 3 milyar 72 milyon 372 bin lira.

Geçen yılın tümünde bu rakam 7,7 milyardı.

Bu yıl gümrükte yakalanan uyuşturucunun değeri 2,7 milyar lira.

Bunu 169 milyon lirayla otomobil, 49,5 milyon lirayla çeşitli eşyalar, 35,5 milyon lirayla da tütün ve içki takip etti.