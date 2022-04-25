HDP’den Nebati’ye bir öneri: Gemileri karadan yürütmeye gerek kalmayacak

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ABD’de toplantısına katıldığı yatırım bankası JP Morgan için iktidar sözcülerinin geçmişte ‘dış güç’ nitelendirmesi yaptığını hatırlattı.

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ABD’li bankacılık devi JP Morgan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla başvurduğu ‘dış güçler’ söyleminin muhataplarından biliniyor. JP Morgan’a 2019’da ‘kur manipülasyonu’ iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Ancak beş ay önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), JP Morgan’a destek/danışmanlık hizmeti sunma izni verdi.

Tüm bunların üstüne ABD’ye giden Nebati, JP Morgan’ın organize ettiği toplantılarda portföy yatırımcılarıyla görüştü.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen HDP’li Saruhan Oluç, iktidar sözcülerinin kredi derecelendirme kuruluşu JP Morgan için geçmişte ‘dış güç’ tabirini kullandığını hatırlattı. Oluç, Nebati için “Hazine ve Maliye bakanı onun düzenlediği toplantıya katılmış ve çok memnun kalmış” dedi.

Bakanın geçmişte bir televizyon kanalında kullandığı “Amerikan Merkez Bankası, kamunun değil de beş ailenin bankasıdır” ifadelerini toplantıda sorup sormadığını ‘merak ettikleri’ bildiren Oluç, “Hazine ve Maliye bakanı diyor ki toplantı sonrasında, ‘ABD’de Türkiye’ye olan ilgi ve alakayı bir görebilseniz.’ Doları 15 liraya çıkarmışsınız. Kelepir ülke, ucuz ülke haline getirmişsiniz ülkeyi. Tabii ki elinde dolar olan Türkiye’yle ilgili alakalı olacak” dedi.

‘Bakanın daha çok konuşmasını sağlayın’

Oluç’un gündeminde bakanın gemileri karadan yürütmeye dair açıklamaları da vardı.

Nebati, İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması’nda “Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan hedefimizden sapmayız” demişti.

Bu sözleri hatırlatan Oluç, iktidara da bir çağrısı oldu: “İktidara çağrı yapıyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanına; Hazine ve Maliye bakanının daha çok konuşmasını sağlayın. Susmasın bakan, çok güzel şeyler söylüyor. JP Morgan’ın toplantısından sonra Hazine ve Maliye bakanı -toplantıda da büyük ihtimalle söylemiş bunu- ‘Gerekirse gemileri karadan yürütür, hedeflerimize ulaşmasını biliriz’ dedi. Bu yürütme mevzusunda Türkiye toplumu gerçekten çok ciddi sorunlar olduğunun farkında. Aslında tekerlekli bavullarla yürütülenleri engellese Hazine ve Maliye bakanı, o zaman gemileri karadan yürütmeye gerek kalmaz.”