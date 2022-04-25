Pandemiyi ‘bitiren’ Koca, esnafla tokalaşmaya da başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘esnafla tokalaşmaya başladığını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Bakan Koca, son zamanlardaki açıklamalarıyla salgında sona yaklaşıldığını savunsa da uzman doktorlar durumun ‘istenen tablodan çok uzak olduğunu’ söylüyor. Koca geçen hafta da salgının günlük hayattan çıktığını öne sürmüştü.

Türk Tabipleri Birliği’yse son iki buçuk ayda resmi rakamlara göre 12 bine yakın kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü hatırlatıp pandeminin bitmediğini belirtmişti.

Sabah’tan Kenan Kıran’a konuşan bakan, şunları dedi: “Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. ‘Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın’ istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir.

Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi? Hem aşı, hem de ilacın varlığıyla iki güçlü silahımız var. Bu dönemi bundan sonra daha kolay geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için normalleşelim diyoruz.”