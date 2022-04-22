Koca pandemiyi ‘bitirdi’: Salgın günlük hayattan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21’e yükseldiğini bildirdi.

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Türkiye’de vaka sayılarındaki düşüş eğilimi sürüyor. Dün 3 bin 354 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.

Koca’nın önümüzdeki haftaki bilim kurulu toplantısında, özellikle okullarda maskeyle ilgili yeni kararların çıkabileceğini açıklamasına uzmanlar temkinli yaklaşıyor.

Türk Tabipleri Birliği, son iki buçuk ayda resmi rakamlara göre 12 bine yakın kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü hatırlatıp pandeminin bitmediğini belitmişti.

Adıyaman Valiliği ziyaretinde konuşan Koca, salgının günlük hayattan çıktığını belirtti.

Koca, şunları söyledi: “Artık aşımız da var, ilacımız da var. Dünya genelinde belli bir toplumsal bağışıklığın artık oluştuğunu düşünüyoruz. Nitekim son dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler. Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21’e çıktı. Bunlar arasında Adıyaman’ımız da var.”

Haftaya yapılacak bilim kurulu toplantısının en önemli toplantılarından biri olacağı ifadesini tekrar eden Koca, “Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik” dedi.

‘Hastane yükünün en az olduğu dönem’

Salgının giderek etkisini yitirdiğini anlatan Koca, şöyle devam etti: “Hastane yükümüzün çok azaldığını artık biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. Üç çeşit aşımız biliyorsunuz vatandaşımızın tercihine sunuluyor. Bu anlamda Turkovac aşımız da üretilmeye devam ediyor. Herhangi bir tedarik sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın, hele belli bir yaş üzerinde olan, ek hastalığı olan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatmak dozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Yani salgın bitiyor artık aşıya ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz. Aşılı olan vatandaşlarımızın özellikle akciğer enfeksiyonunun daha az olduğunu hatta akciğere inmediğini biliyoruz. Turkovac’ın da özellikle Omicron varyantına önemli oranda etkili olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Güvenle herkesin kullanması gerektiğinin altını çiziyorum. Hastane yükünün çok azaldığını, 21 ilimizdeki yoğun bakımların kapatılmaya doğru gittiğini ve bu süreçte özellikle ilk pikten sonra şu an Türkiye’de hastane yükünün en az olduğunu dönemi yaşıyoruz. Bu, son derece önemli. Halen Avrupa’da ve birçok ülkede vaka sayılarını ve hastane yükünü hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin geldiği noktayı önemli buluyorum.”