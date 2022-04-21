TTB: Pandemi bitmedi, 79 günde 11 bin 565 kişi öldü

Türk Tabipleri Birliği, bilim kurulu toplantısının ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamada son 79 günde resmi rakamlara göre 12 bine yakın kişinin Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini hatırlattı.

Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor



🗨 Sağlık Bakanı "Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerde ki gücünde değil" dedikten sonra resmi rakamlara göre COVID-19 nedeniyle 11.565 kişi ölmüştür. Ne yazık ki salgın, Sağlık Bakanı "bitti" dediğinde bitmemektedir.



👇https://t.co/wDHFsVSkme pic.twitter.com/FdhEiIgqeK — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 20, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki haftaki bilim kurulu toplantısında, özellikle okullarda maskeyle ilgili yeni kararların çıkabileceğini açıklamasına uzmanlar temkinli yaklaşıyor.

Bakan Koca 14 Nisan’da Sakarya’daki ziyareti sırasında yine “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun” demişti. Koca, bilim kurulunun önümüzdeki hafta en önemli toplantılarından biri için toplanacağını ve özellikle maskeyle ilgili (okullardaki kullanımı dahil) kararlar alınacağını söyledi.

Ancak dün Koca, ‘tarihi’ toplantının ertelendiğini duyurdu. Koca, ‘müjde’ vermeye istekli olsa da doktorlar pandeminin bitmediğini söylüyor.

30 Ocak’tan 19 Nisan’a kadar geçen 79 günde 11 bin 565 kişinin hayatını kaybettiğini belirten TTB, bilim kurulu toplantısı öncesinde alınacak kararların şimdiden kamuoyuyla paylaşılmasını ‘salgını ciddiye almamak’ olarak yorumladı.

TTB, “İktidar; bilimsel verileri şeffaflıkla paylaşarak, aşılamada istenilen tablodan çok uzak olan durumun giderilmesi için toplumu aşılamaya teşvik etmek yerine yurttaşların haklı bıkkınlığını dayanaksız müjdelerle gidermek istemektedir” dedi.

‘Salgın ciddiye alınmıyor’

Açıklamanın tamamı şöyle: ”Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Nisan 2022 tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulu ile önemli bir toplantı yapılacağı açıklanmıştı ancak toplantının 27 Nisan 2022 tarihine ertelendiği yine bakan tarafından bugün açıklandı. Toplantı konusunun maskesiz yaşama geçişle ilgili müjdeli (!) bilgi paylaşımı olabileceği duyumlar arasındadır. Toplantı konusunun toplantı yapılmadan kamuoyu ile paylaşılması, salgının ciddiye alınmadığının önemli bir göstergesidir. Alınacak kararlar konusunda toplantı sahibi kamu otoritesinin böylesine emin olduğu bir toplantıyı neden yapacağı ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur. İktidar; bilimsel verileri şeffaflıkla paylaşarak, aşılamada istenilen tablodan çok uzak olan durumun giderilmesi için toplumu aşılamaya teşvik etmek yerine yurttaşların haklı bıkkınlığını dayanaksız müjdelerle gidermek istemektedir. Oysa bu süreçte kamuoyunun pandemi sürecine dair bilimsel gerçeklerle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Pandemi döneminde siyasal iktidarın uyguladığı politikalar, salgınla bilimsel mücadeleyi geri plana iterken, ekonomik ve siyasi kaygıları öne çıkarmıştır. Bilim kurulu; böyle oyunlara yeniden alet olmamalı, bilimsel veriler üzerinden hareket etmelidir.

‘İktidar, salgını yönetemedi’

İki yılın ardından mevcut duruma dair değerlendirmemiz; süreç içinde paylaştığımız pek çok raporun son halkası olarak TTB web sitesinde erişime açıktır. Pandemide ikinci yılın sonunda ortaya konan soru ve sorunlar hakkında Sağlık Bakanlığı; önünü görebileceği projeksiyonlar ve çeşitli senaryolar için yeterli, tatmin edici yanıtlar vermekle ve toplumu aydınlatmakla yükümlüdür. Geldiğimiz aşamada iktidar salgını yönet(e)memiş, uyguladığı politikalarla önlenebilir ölümlere neden olmuştur. Pandemi sürecinin bu evresinde Sağlık Bakanlığı’nı halk sağlığını gözetmeye, bilimsel ve gerçekçi sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz.

‘Aşı konusu önemsenmeli’

Sağlık Bakanlığı’na ve bilim kuruluna salgının bitmediğini ve devam ettiğini tekrar hatırlatıyoruz. Maske, temizlik ve mesafe gibi kişisel koruyucu önlemlerin devam etmesinin yanı sıra havalandırma ve kapalı ortamlarda fazla kalınmaması gibi birçok tedbiri günlük yaşamımızdan bir süre daha çıkarmamamız gerektiğini belirtiyoruz. Tam aşı oranlarımızın düşük olduğunu, olası bir varyant değişikliği ihtimalinin bulunduğunu ve bu nedenle aşı konusunun daha fazla önemsenmesi gerektiğini savunuyoruz.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 29 Ocak 2022’de yaptığı bir konuşmasında; “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerde ki gücünde değil” dedikten sonra 30 Ocak’tan 19 Nisan tarihine kadar resmi rakamlara göre COVID-19 nedeniyle 11 bin 565 kişi ölmüştür. Ne yazık ki salgın, Sağlık Bakanı “bitti” dediğinde bitmemektedir.

Unutulmamalıdır ki, “Her birimizin sağlığı, hepimizin sağlığına bağlıdır.” Sağlık Bakanlığı’nın öncelikle yapması gerekenler; özellikle riskli kişilerin tam aşılanmasının sağlanmasıyla, toplumun yeni ölümcül varyantlara karşı yeterli derecede korunabileceği mekanizmaları oluşturmak ve pandemi dönemindeki 300 bine yakın önlenebilir fazladan ölümün hesabını vermektir.”