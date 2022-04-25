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Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın en yaşlı insanı öldü


Dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Japon Kane Tanaka hayatını kaybetti.

2 Ocak 1903’te, Wright Kardeşler dünyanın ilk motorlu uçak uçuşunu gerçekleştirdiği yıl doğan Tanaka 2019’da dünyanın yaşayan en yaşlı insan olarak Guinness Rekorlar kitabına girmişti.


Tanaka 19 Nisan’da Fukuoka şehrindeki hastanede yaşlılıktan öldü.

Rekor kraliçesi, gazlı içeceklere ve kutu oyunlarına olan düşkünlüğüyle tanınıyordu.

Japonya hızla küçülen ve yaşlanan bir nüfusa sahip. Geçen eylül itibariyle ülkede 100 yaşını geçen insan sayısı 86 bin 510’du. Her 100 yaş üstü 10 kişiden dokuzu da kadın.

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