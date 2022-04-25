Uluslararası Af Örgütü, Gezi davası kararlarını akla mantığa sığdıramadı

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarını eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks, ‘olağanüstü boyutlarda bir adaletsizliğe’ tanık olduklarını söyledi.

Muižnieks, kararın yalnızca Kavala’ya, yargılanan diğer kişilere ve ailelerine değil Türkiye’de ve tüm dünyada adalete ve insan hakları aktivizmine inanan herkese yönelik yıkıcı bir darbe olduğunu ifade etti.

Direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mahkemenin kararı akla mantığa sığmıyor. Yargı yetkilileri, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi temelsiz suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmakta defalarca başarısız oldu. Bu haksız karar, Gezi Davası’nın yalnızca bağımsız sesleri susturma amacı taşıyan bir girişim olduğunu gösterdi.

Bu siyasi güdümlü maskaralık halihazırda Osman Kavala’nın sivil toplum aktivizmi nedeniyle dört buçuk yıldan uzun süredir devam eden keyfi tutukluluğuna sebep oldu. Bugün verilen aşırı sert mahkumiyet kararlarının temyiz sürecinde, Osman Kavala ve diğer kişilerin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmaya devam ediyoruz.”

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada bugün 1637 gündür tutuklu Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.