Taraftar araştırması: ‘Spor kulübü’ denince akla Fenerbahçe geliyor, ‘en beğenilen’ takım Galatasaray

Türkiye’de spor kulübü denince akla gelen ilk takım Fenerbahçe. Süper Lig’in en beğenilen takımıysa Galatasaray.
Araştırma çevrimiçi bir bahis platformu tarafından Türkiye genelinde 600’ü kadın toplam 1200 kişiyle düzenlendi yapıldı.
Araştırmaya göre Türkiye’de en çok ilgilenilen spor dalı yüzde 86’yla futbol. Yüzde 62’yle basketbol ve yüzde 51’le voleybol takipte.
‘Spor kulübü‘ denince akla gelen ilk takım Fenerbahçe’nin oranı yüzde 32. Sarı-lacivertli kulübün ardından yüzde 29’la Galatasaray, yüzde 22’yle Beşiktaş, yüzde 3’le Trabzonspor geliyor.
Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Süper Lig’de en beğendiğiniz futbol takımı hangisidir” sorusuna gelen yanıtların oranıysa şöyle:
- Galatasaray (yüzde 27),
- Fenerbahçe (yüzde 25),
- Beşiktaş (yüzde 21)
- Trabzonspor (yüzde 12)