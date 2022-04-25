Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taraftar araştırması: ‘Spor kulübü’ denince akla Fenerbahçe geliyor, ‘en beğenilen’ takım Galatasaray


Türkiye’de spor kulübü denince akla gelen ilk takım Fenerbahçe. Süper Lig’in en beğenilen takımıysa Galatasaray.

Fotoğraf: AA

Araştırma çevrimiçi bir bahis platformu tarafından Türkiye genelinde 600’ü kadın toplam 1200 kişiyle düzenlendi yapıldı.


Araştırmaya göre Türkiye’de en çok ilgilenilen spor dalı yüzde 86’yla futbol. Yüzde 62’yle basketbol ve yüzde 51’le voleybol takipte.

Spor kulübü‘ denince akla gelen ilk takım Fenerbahçe’nin oranı yüzde 32. Sarı-lacivertli kulübün ardından yüzde 29’la Galatasaray, yüzde 22’yle Beşiktaş, yüzde 3’le Trabzonspor geliyor.

Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Süper Lig’de en beğendiğiniz futbol takımı hangisidir” sorusuna gelen yanıtların oranıysa şöyle:

  • Galatasaray (yüzde 27),
  • Fenerbahçe (yüzde 25),
  • Beşiktaş (yüzde 21)
  • Trabzonspor (yüzde 12)

Bu kurda transfer zor: Süper Lig ekipleri 10 yılda bir Arsenal kadar transfer yapamadı

Futbol dünyasının poliglotları: Sekiz dille Lukaku zirvede

Futbol tarihinin en pahalı 10 transferi

SON HABERLER

Geceden Mülteci Kederim

Mülteci meselesi, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü gibi giderek sıkılmış diş macunu tüpüne benziyor. Geri dönmek olanaksız hale geliyor.