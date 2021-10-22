Futbol dünyasının poliglotları: Sekiz dille Lukaku zirvede

Futbol dünyasında en fazla lisan konuşabilen isim Chelsea’nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku. Türkiye’den iki isim de en çok dile bilen oyuncular arasında.
Birden fazla dil bilen insanları tanımlamak için kökeni eski Yunanca’ya dayanan ‘poliglot‘ sözcüğü kullanılıyor.
Altı ve daha fazla dili konuşabilenlere ise ‘hiperpoliglot‘ deniyor.
Goal.com’un aktardığına göre UEFA basın mensuplarının işini kolaylaştırmak amacıyla, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan her takım için bir liste yayınladı. Listede tüm futbolcuların röportaj verebileceği diller yer alıyor.
Listeye göre en fazla dil konuşabilen oyuncu Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku.
UEFA, Lukaku’nun konuşabildiği sekiz dili listeye sığdırmakta bile zorlanmış gözüküyor.
Listede Lukaku’yu konuştuğu yedi farklı dille Roma’nın Ermeni futbolcusu Henrih Mhitaryan izliyor.
Üçüncü sırada ise konuştuğu altı farklı dille İsveçli Zlatan İbrahimovic ve Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic var.
Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil de dört dile hakim.
En çok lisan bilen oyuncular ve dilleri
Romelu Lukaku: Fransızca, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe, Flamanca, İtalyanca
Henrik Mkhitaryan: Ermenice, Fransızca, Portekizce, Rusça, İngilizce, Almanca, İtalyanca
Zlatan Ibrahimovic: İsveççe, Boşnakça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca
Miralem Pjanic: Boşnakça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanya, Lüksemburgca
Mesut Özil: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Türkçe
Mateo Kovacic: Hırvatça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, İngilizce
Cristiano Ronaldo: İngilizce, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca
Paul Pogba: İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce
Kevin De Bruyne: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe