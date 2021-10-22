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Futbol dünyasının poliglotları: Sekiz dille Lukaku zirvede

Futbol dünyasında en fazla lisan konuşabilen isim Chelsea’nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku. Türkiye’den iki isim de en çok dile bilen oyuncular arasında.

Fotoğraf: Reuters (Lukaku- İbrahimovic)

Birden fazla dil bilen insanları tanımlamak için kökeni eski Yunanca’ya dayanan ‘poliglot‘ sözcüğü kullanılıyor.


Altı ve daha fazla dili konuşabilenlere ise ‘hiperpoliglot‘ deniyor.

Goal.com’un aktardığına göre UEFA basın mensuplarının işini kolaylaştırmak amacıyla, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan her takım için bir liste yayınladı. Listede tüm futbolcuların röportaj verebileceği diller yer alıyor.

Listeye göre en fazla dil konuşabilen oyuncu Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku.

UEFA, Lukaku’nun konuşabildiği sekiz dili listeye sığdırmakta bile zorlanmış gözüküyor.

Listede Lukaku’yu konuştuğu yedi farklı dille Roma’nın Ermeni futbolcusu Henrih Mhitaryan izliyor.

Üçüncü sırada ise konuştuğu altı farklı dille İsveçli Zlatan İbrahimovic ve Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic var.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil de dört dile hakim.

En çok lisan bilen oyuncular ve dilleri

Romelu Lukaku: Fransızca, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe, Flamanca, İtalyanca

Henrik Mkhitaryan: Ermenice, Fransızca, Portekizce, Rusça, İngilizce, Almanca, İtalyanca

Zlatan Ibrahimovic: İsveççe, Boşnakça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca

Miralem Pjanic: Boşnakça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanya, Lüksemburgca

Mesut Özil: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Türkçe

Mateo Kovacic: Hırvatça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, İngilizce

Cristiano Ronaldo: İngilizce, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca

Paul Pogba: İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, İngilizce

Kevin De Bruyne: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe

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