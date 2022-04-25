Yarından itibaren 508 ilaç zamlı 

MESUDE ERŞAN

Büyük çoğunluğu ithal 508 ilaç yarından itibaren zamlı fiyattan satılacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 22 Nisan Cuma fiyatları güncelledi. Farklı ilaç kalemleri yüzde 0,89 ila 223 zamlandı. 116 ilacınsa fiyatı yüzde 1-4 civarında düşürüldü.

Ücretsiz değil, katkı paylı ilaç alınıyor

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Fiyatı artırılanlar büyük çoğunlukla piyasada bulunmayan ya da zor bulunan ilaçlar. Aralarında kanser, diyabet, diyaliz, kan sulandırıcı, epilepsi, antibiyotik, mide, organ nakli, osteoporoz, bağışıklık sistemi, astım, kan, ruh ve sinir hastalıkları ilaçları, serumlar ve başka ürünler var. Bu ilaçlardan raporlu olanlar için hasta herhangi bir katkı payı ödemiyor. Raporu yoksa ilacın fiyatının emekliler yüzde 10, çalışanlarsa yüzde 20’sini katkı payı olarak ödüyor. Ayrıca reçete parası (üç adet ilaca kadar üç lira, dört kutu ve fazlası için ilaç başına birer lira) ve bazı ilaçlar için (muadiller) fiyat farkı da alınıyor. Dolayısıyla sağlık güvencesine rağmen hastaların cebinden ilaç için çıkacak paranın miktarı da zamla birlikte artacak.

Bir avroya 6 bin 29 lira reel değil

TİTCK geçen şubatta ilaç fiyatını hesaplamada kullanılan avro kuruna önceki yıla göre yüzde 37,43 zam yapmıştı. 2022 boyunca devlet firmalardan ilaç alırken bir avro, 6 bin 29 lira 25 kuruştan hesaplanacak. Reel kurdan (bugün 15 lira 87 kuruş) uzak yeni ilaç kuru, piyasadaki sorunları gidermeye yetmedi. Firmalar ücretin maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle ilaç getirmedi ya da piyasaya vermedi. Farklı hastalıklarda kullanılan, çok sayıda ilaca ulaşmada sorun devam etti. Bazı ilaç firmaları Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) söz verdikleri iskontoyu uygulamadı. İskonto bedelini ödemek hastaya kaldı. Hastalar bazı ilaçları eczaneleri dolaşarak, hatta başka şehirlerden temin etmeye çalıştı.

‘Rahatlatır ama sorunu çözmez’

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Fiyat artışının bir nebze de olsa piyasayı rahatlatması bekleniyor. Diken’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, “Muhtemelen fiyatlar firmaların isteğiyle güncellendi. Fiyatları nedeniyle firmaların getirmediği, bulamadığımız ürünlerin büyük bir kısmı listede var. Ama hepsi değil. İlaçların yaklaşık yüzde 10-12’sinin temininde sorun yaşıyorduk. Artık bulabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Fiyatların maliyetlerini karşılamaması nedeniyle firmaların yeterli ilaç vermemesi ya da hiç ithal etmemesi üzerine bu fiyatların artırıldığını belirten Özcan: “Bazı ilaç ve ürünler ‘yok’taydı. Bazılarındaysa firmalar SGK’ya verdikleri iskontoyu kaldırmıştı ve aradaki farkı hasta ödüyordu. Fiyat artışı nedeniyle firmaların iskontoya devam edeceği haberi aldık. Bu bile sistemin temelden sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Birilerinin ilacı piyasaya vermemesi ya da devlete iskontoyu kesip dilediği zammı alması bile çarpıklığı göstermeye yetiyor. Ortada kökünden çözümlenmesi, düzenlenmesi gereken bir alan var.”

‘Kura endeksli fiyat hesabından çıkılmalı’

Özcan, ilaç teminindeki sorunların kura endeksli fiyat hesabından tamamen çıkılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi: “Bunun riskli bir durum haline geldiğini hep birlikte görüyoruz. Üretici firma ‘Bu kur fiyatı maliyetim karşılanmıyor’ dediği an ilacı, ürünü vermeyi kesiyor ya da kurum iskontosunu eksik ödemeye başlıyor. Bunların hepsi hastaya yansıyan kötü sonuçlar. İlacı bulamıyor ya da bulsa da ayrıca para ödemek zorunda kalıyor. Bizi hastayla karşı karşıya getiriyor.”