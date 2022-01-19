SGK indirimi kaldırılan ilaç sayısı 75’i buldu: Hastalar farkı ödemekte zorlanıyor

MESUDE ERŞAN

İlaç firmaları her geçen gün daha çok sayıda ilaçta, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) uyguladıkları indirimden vazgeçiyor. İndirimin kaldırıldığı ilaç sayısı 75’i buldu. Aradaki fiyat farkını hastalar ödüyor.

İlacın yaşı, eşdeğer ve referans olması gibi farklı etkenleri göz önüne alan SGK, ilaç firmalarından yüzde 41’lere varan bir indirim (iskonto) istiyor. İlaç firmaları indirim yapsa da ekonomik koşulları gerekçe göstererek indirimlerinden vazgeçebiliyor. Bu konuda ilaç firmalarını bağlayan herhangi bir yasal mevzuat bulunmuyor.

Maliyetleri artan ilaç firmaları birer birer indirimlerini kaldırıyor ancak SGK’nın ilaç için ödediği miktar, indirimli fiyat kadar. SGK fiyat listesini, yeni duruma göre güncellemediği için indirimliyle indirimsiz fiyat arasındaki farkı ödemekse hastaya kalıyor.

Kanser ilacı da var, insülin de

İlaçların depolardan eczanelere SGK indirimi veya indirimsiz gönderilmesi arasında ciddi fiyat farkları bulunuyor.

Örneği kanser ilacı için 107 TL, romatizma ilacı için 132 TL, tüp bebek ilacı için 54 TL, kan sulandırıcı ilaç için 49 TL, diyaliz ilacı için 29 TL, kalp ilacı için 20 TL, insülin ilacı için 18 TL’yi hastalar kendileri ödüyor. Bunlar kutu başı farklar. Doktor birkaç kutu yazmışsa, ödenen miktar da katlanarak artıyor.

Geçen hafta Koçak Pharma’nın kan sulandırıcı ilacı Oksapar’da indirimini kaldırmasının basına yansıması üzerine, firma geri adım atmış, yeniden indirim uygulamaya başlamıştı.

İstanbul İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, konuya dair şunları söyledi: “İlaç firmalarının SGK’nın sistemine dahil olabilmek için yapmayı taahhüt ettikleri indirimlerden vazgeçmesi gün geçtikçe vatandaşımızın cebine daha fazla yansıyor. Tam bir yılan hikayesine dönen bu durum nedeniyle şu anda 75 kadar ilaçta, vatandaşımız fiyat farkı ödemek durumunda kalkıyor. Maliyet hesabı nedeniyle bu indirimi artık yapmayacağını bildiren firmalar yüzünden, bu bedeller maalesef vatandaşımızın cebinden çıkıyor.”

Hastalar mağdur oluyor

Bugün itibariyle 75 adet ilaçta bu sıkıntının yaşandığını belirten Özcan, “Vatandaşın mağdur olduğunu görüyoruz. Bir an önce yetkililerden bu durumun çözülmesini, mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Diken’e konuşan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlaç bize indirimsiz fiyattan geliyor. Ancak geri ödeme sisteminde indirimli fiyat görüldüğü için aradaki farkı ödemek hastaya kalıyor. İnsanlar zorlanarak da olsa ilaca ulaşmaya çalışıyor ama tepki de gösteriyor. Bazılarının parası yok, o anda alamıyor ya da doktor iki-üç kutu yazmışsa, ‘Ben bu kadarının fiyatını ödeyebilirim’ diyerek bir kutusunu alıyor.”

Bin ilaçta sıkıntı sürüyor

Öte yandan yaklaşık 1000 ilaçta tedarik sorunu sürüyor.

Özcan, sattıkları ilaçların yerine yenisini koyamadıklarını söyledi: “Hastalara ‘Yok’ demekten perişan haldeyiz. Hiç bu kadar kötü olmamıştı. Doktora giden, muayene olan, ilacını alıp evine gidecek hasta ilacının bulunmadığını öğrenince gerginlikler yaşıyoruz. Son noktaya gelmiş hastanın patlama noktası orası oluyor.”