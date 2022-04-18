İlaçta ‘iskonto’ mağduriyeti: Bazı hastaların cebinden aylık 1000 lira fark çıkabilir

Firmaların, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesindeki ilaçlar için söz verdiği iskontodan tamamen veya kısmen keyfi vazgeçmesi hastaları mağdur ediyor. Firmalar son olarak diyaliz ilaçlarındaki iskontosuz satışa devam edeceğini açıkladı. Bazı ilaçların fahiş fiyat farkını ödemek hastaya kalıyor.

Türk Eczacıları Birliği ve 54 eczacı odası ortak açıklamayla hastaların mağduriyetine dikkat çekti.

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İlacın yaşı, eşdeğer, referans olması gibi farklı etkenleri göz önüne alan SGK, ilaç firmalarından yüzde 41’lere varan bir iskonto (indirim) istiyor. İlaç firmaları indirim yapsa da ekonomik koşullar gerekçesiyle iskontodan vazgeçebiliyor. Bu konuda ilaç firmalarını bağlayan herhangi bir yasal mevzuat yok.

Maliyetleri artan ilaç firmaları birer birer indirimlerini kaldırıyor. Ancak SGK’nın ilaç için ödediği miktar, iskontolu fiyatı kadar. SGK fiyat listesini, yeni duruma göre güncellemediği için aradaki fiyat arasındaki farkı ödemek hastaya kalıyor.

‘Halk sağlığını tehdit ediyorlar‘

Eczacıların ortak açıklamasına göre defalarca gündeme getirilmesine rağmen sorun çözüme kavuşmadı. Kronik hastalıklarda kullanılan çok sayıda ilaçta dahi kamu kurum iskontosu yapmayan bazı ilaç firmaları, şimdi de hayati önem taşıyan diyaliz ilaçlarında halk sağlığını tehdit eden bu tutumlarını sürdüreceğini beyan etti.

Sorunun devam etmesi halinde, kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların cebinden bu ilaçlar için aylık 1000 lirayı bulacak fiyat fark çıkacak.

Konunun tarafları SGK ve ilaç firmaları olsa da sorun eczacılarla hastaları karşı karşıya getiriyor.

Açıklamada, “Gerekli çözüm, SGK ve ilaç firmaları tarafından sağlanmalı ve hastaların mağduriyeti acilen giderilmeli. Sağlık hizmetini sürdürülemez hale getiren bu sorunun devamı halinde, hastalarımızın ilaca erişimde yaşayacağı sıkıntılardan ciddi anlamda endişe duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz” dendi.