Silahlanma yarışı pandemi dinlemedi: Küresel harcama ilk kez 2 trilyon doları aştı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yeni raporuna göre, ülkelerin toplam askeri harcamaları 2021’de ilk kez 2 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Harcamalar art arda yedi yıl yükselmiş oldu.

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2020’de askeri harcamalar toplamda 1,98 trilyon dolardı. Yeni rapora göre askeri harcamalar 2021’de bir yıl öncesine göre yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldi.

SIPRI uzmanı Diego Lopes da Silva “Covid-19 pandemisinin ekonomilere getirdiği yüke rağmen bu oran bizim bugüne kadar ulaştığımız en yüksek değer” dedi.

2021’de en çok harcayan beş ülke ABD, Çin, Hindistan, Britanya ve Rusya’ydı. Bu ülkelerin harcamaları, toplamın yüzde 62’sini oluşturdu.

ABD yine zirvede

2020’ye göre askeri harcamaları yüzde 1,4 düşen ABD 801 milyar dolar askeri harcamayla birinci sırada yer aldı.

ABD, 2021’de yeni nesil teknolojilere daha fazla harcadı.

Çin’in askeri harcamaları 27 yıldır artıyor

Çin’se 293 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldı. Çin’in askeri harcamaları 27’nci kez üst üste arttı.

Rusya savaşa hazırlanmış

Ukrayna’yı işgalini sürdüren Rusya’nın askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 65,9 milyar dolara yükseldi. Savunma harcamaları Rusya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 4,1’ini oluşturuyor. Uzmanlara göre bu oran, dünya ortalamalarının üstünde.

SIPRI uzmanları, Rusya’nın harcamalarının 2021’in sonuna doğru arttığını vurguluyor.

NATO ülkeleri de silaha yönelmiş

NATO ülkeleri de her sene olduğu gibi askeri harcamalarını artırdı. İttifakın sekiz ülkesinde askeri harcamalar, gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2’sini aştı. Uzmanlar, Ukrayna savaşı nedeniyle askeri harcamaların artmaya devam etmesini öngörüyor.