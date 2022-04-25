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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da eğitim uçağı evlerin arasına düştü: İki ölü


Bursa’da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak, yerleşim bölgesine yakın bir yere düşerek yanmaya başladı.

Görsel: Twitter

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta uçağın düşmesiyle yangın çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Fotoğraf: AA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok” dedi.

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