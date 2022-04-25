Bursa’da eğitim uçağı evlerin arasına düştü: İki ölü

Bursa’da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak, yerleşim bölgesine yakın bir yere düşerek yanmaya başladı.
Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta uçağın düşmesiyle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok” dedi.