İstanbul’da yılın ilk müsilajı

Marmara Denizi’nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul’da bazı sahillerde yeniden yüzeye çıkmaya başladı.

Görsel: AA

Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü.

Kirlilik havadan da görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 14 Temmuz’da Marmara’daki müsilajın bittiğini söyleyerek “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” demişti. Hatta bakan, eski tarım ve orman bakanı Bekir Pakdemirli’yle beraber kameralar önünde Marmara Denizi’nden yakalanmış sardalya yemişti.

Birçok uzmanın bildirdiğine göre bu ‘temizlik‘ yeterli değil. Müsilaj hala denizin dibinde yoğun ve etkili. Deniz salyasının temel sebepleri olarak denize yeterince arıtılmadan bırakılan atık sular, derin deniz deşarjları, denizi etkileyen akıntılar ve su sıcaklığının artmasına da sebep olan iklim değişikliği gösteriliyor.

Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı bünyesinde yürütülen Marmara Çevresel İzleme Projesi’nin (MAREM) araştırmasında yüzeyden temizlenen müsilajın etkisinin derinlerde devam ettiği tespit edilmişti. Araştırma Marmara Denizi genelinde toplam 200 istasyon ve 450 farklı noktada yapılmıştı.

Gazeteci Berfin Adıcan da bakanın açıklamasından sonra Çanakkale Boğazı’nda 17 metre derine dalmış ve müsilajı gözler önüne sermişti: “Bizim dalış yaptığımız yerde bir poşet ve müsilajdan başka hiçbir şey kalmamış.”