Müsilaj Çanakkale Boğazı’nda kendini hatırlattı

Geçen yıl hem Marmara hem de Ege Denizi’nde görülen müsilaj yeniden ortaya çıktı.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Evren Kızoğlu, balığa çıktığı sırada Çanakkale Boğazı’ndaki müsilajı görüntüledi: “Bu konudaki yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmeleri ve denetimlerini sıklaştırmaları gerekiyor. “

Söz konusu görüntüler beş gün öncesine ait. Kızoğlu’na ulaşıp son durumu sorduğumuzda “Şu anda müsilaj yok görünmüyor” dedi.

Ancak gerekli denetimlerin yapılmaması ve denizlerin atıklarla kirletilmesi nedeniyle müsilaj tehlikesi devam ediyor.

Görsel: Diken

Kızoğlu müsilajı görüntülediği sırada şunları söyledi: “12 Şubat 2022. Geçtiğimiz haftalarda su içinde bulanıklık olarak gözlemlediğimiz müsilaj bu hafta öbekler oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz yıl bu durum bizi çok üzmüştü. Marmara Denizi bize ait. Onun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz söylenmişti. Bakanlığımız adımlar atmıştı. Marmara Belediyeler Birliği bu konuda toplantılar düzenlemişti. Bildiğim kadarıyla Marmara Koruma Eylem planı adı altında kaleme alınan tedbirler vardı. Bunların denetimlerinin bir an önce sıklaştırılması gerektiği ortada. İleri biyolojik arıtma tesisleri aktif kullanılmalı. Arıtılan sular, arıtılmış olsa dahi bertaraf şeklinde derin deşarja tabi tutulmalı. Bu konudaki yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmeleri ve denetimlerini sıklaştırmaları gerekiyor. Geçtiğimiz hafta öbek yoktu. Su içerisindeki bulanık şeklindeydi sadece.”

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl mart ayında görüşmüştü. Hem turizm sezonunu hem de balıkçıları olumsuz etkileyen bu olay aylarca devam etmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 14 Temmuz’da Marmara’daki müsilajın bittiğini söyleyerek “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” demişti. Hatta bakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber kameralar önünde Marmara Denizi’nden yakalanmış sardalya yemişti.

Ancak Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı bünyesinde yürütülen Marmara Çevresel İzleme Projesi (MAREM) tarafından yapılan araştırmada yüzeyden temizlenen müsilajın etkisinin derinlerde devam ettiği tespit edilmişti. Araştırma Marmara Denizi genelinde toplam 200 istasyon ve 450 farklı noktada yapılmıştı.

Gazeteci Berfin Adıcan da bakanın açıklamasından sonra Çanakkale Boğazı’nda 17 metre derine dalmış ve müsilajı gözler önüne sermişti: “Bizim dalış yaptığımız yerde bir poşet ve müsilajdan başka hiçbir şey kalmamış.”