Enflasyonda Nebati’nin tahminler tutmayınca AKP sözcüsü devreye girdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘bayramdan sonra enflasyonun düzeleceğini daha sonra bunun kademe kademe hissedileceğini’ söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marttaki yıllık enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG’sa bu oranı yüzde 142,63 olarak vermişti.

Genel kabul görmüş ekonomi politikalarını uygulayan ülkelerde, yüksek enflasyon karşısında merkez bankası politika faizini artırarak karşılık veriyor. Bankaların uyguladığı faizi de artıran bu karar, hem tasarruflara enflasyona karşı koruma sağlarken hem de para talebini kısarak enflasyonist baskıyı yumuşatıyor.

Ancak Türkiye’de bunun tersi bir politika uygulanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ yaklaşımı nedeniyle rekor kıran enflasyona karşı düşük faiz ortamı sürdürülüyor.

Böylesine bir ortamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin her konuşmasında enflasyon tahminlerini ‘değiştirmek’ zorunda kaldığı görülmüştü. Nebati, sırasıyla ocak, nisan, yaz ayları diye giden tahminlerinde en son ay başında yenisini eklemişti: ”Yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz.”

‘Türkiye türbülans’tan geçiyor’

Nebati’nin çok sık değiştirdiği tahminleri de piyasada ağırlığını kaybetmişti.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde partisinin gençlik kollarının düzenlediği buluşmaya katılan Ömer Çelik’inse tahmini Nebati’den daha iyimser.

Türkiye’nin ‘türbülans’tan geçtiğini savunan AKP sözcüsü şunları dedi: “Şimdi göreceksiniz, bayramdan sonra yavaş yavaş düzelme başlayacak. Ondan sonra da bunu kademe kademe hep beraber göreceğiz.”

Çelik, Türkiye’deki enflasyonun sebebinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası dünyada ortaya çıkan tedarik sorunu olduğunu iddia etti.