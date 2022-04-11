Nebati ‘sabır’ istedi: Yeni hedefi, parası olanı enflasyondan korumak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marttaki yıllık enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimcilere göre bu oran yüzde 150’ye yakın. Uzmanlar resmi oranın yüzde 70’i bile geçebileceğini düşünüyor.

Genel kabul görmüş ekonomi politikalarını uygulayan ülkelerde, yüksek enflasyon karşısında merkez bankası politika faizini artırarak karşılık verir. Bankaların uyguladığı faizi de artıran bu karar, hem tasarruflara enflasyona karşı koruma sağlar hem de para talebini kısarak enflasyonist baskıyı yumuşatır.

Ancak Türkiye’de bunun tersi bir politika uygulanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ yaklaşımı nedeniyle rekor kıran enflasyona karşı düşük faiz ortamı sürdürülüyor.

Böylesine bir ortamda Nebati, her konuşmasında enflasyon tahminlerini ‘değiştirmek’ zorunda kaldı. Nebati, sırasıyla ocak, nisan, yaz ayları diye giden tahminlerinde bu defa da Mardin’de iş dünyası temsilcileriyle buluşmasında yenisini ekledi: ”Yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz.”

”Biraz sabır” diyen Nebati, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıklarını belirtti: “Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz.”

Rekor kıran döviz fiyatlarının ‘üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya geldiğini’ öne süren Nebati, “Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur” dedi.