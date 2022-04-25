AYM başkanından Erdoğan’ın katıldığı törende ‘kuvvetler ayrılığı’ mesajı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende ‘kuvvetler ayrılığı’ vurgusu yaptı.

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Türkiye 2017 yılında düzenlenen referandumunda kabul edilen başkanlık sistemine, 24 Haziran 2018’deki genel seçimle birlikte resmen geçmişti. Yeni sistem, yasama, yargı ve yürütme arasında kesin ayrımı ortadan kaldırdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok geniş yetkiler verdiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

Arslan, AYM’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümü töreninde ‘mahkemelerin temel görevinin adaleti korumak olduğunu‘ söyledi ve ekledi: “Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde anayasadan bahsetmek mümkün değil.”

Biriken bireysel başvurulardan dert yandı

Arslan konuşmasında ayrıca bireysel başvuru dosyalarındaki yığılmadan da şikayet etti: “Anayasa Mahkemesi gerçekten 60 yıllık tarihinin en ağır ve yoğun iş yüküyle karşı karşıyadır. Bilhassa bireysel başvuruda çok hızlı bir artış söz konusudur. Bugün itibariyle 95 bin civarında bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi’nin önündedir. 47 ülkeden başvuru alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünde dahi bu kadar başvuru yok.“