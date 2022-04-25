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Yaramazlara biraz batar!

Özdağ, Mansur Yavaş’a ‘kafayı taktı’: Teklif götüreceğiz


Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Altılı ittifak Mansur beyi değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş’a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz” dedi.

Fotoğraflar: AA

Özdağ nisan başında partisinin CHP’li Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini söylemiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla CHP’li bir ismin gelmesini ‘memnuniyet verici’ bulmuştu.


Yavaş’sa, Özdağ’ın çıkışından ‘rahatsız olduğunu’ söylemiş “Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben ‘Adayım’ dememişim. ‘Aday değilim’ diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ’ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket budemişti.

Yavaş’ı tek geçiyor

Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu: “Zafer Partisinin Mansur Yavaş’ı aday gösterme, adaylığa davet etme kararı arkasında hiçbir komplo aramaya, başka bir amaç aramaya gerek yoktur. Bir tek gerekçemiz vardır bu davette, Mansur beyin kazanabilecek tek aday olmasına rağmen, altını çizerek söylüyorum, CHP Genel Merkezi’nin Mansur Yavaş’ı adayı yapmama kararı almış olması bu çağrıyı yapma nedenimizdir.

Türkiye bu kadar ağır bir görevle karşı karşıyayken, hiçbir sorumlu siyasetçinin, genel başkanın, ‘Mansur bey, Ankara’nın sokaklarını temizlemeye devam etsin, ondan başka bir şey istemiyoruz’ deme hakkı yoktur.”

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