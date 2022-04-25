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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada verilen mahkumiyet kararına tepki gösterdi.

CHP lideri, Twitter’da şunları yazdı: “Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!”


Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada bugün 1637 gündür tutuklu Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

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