CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na ‘Ermeni soykırımı’ soruşturması

Ankara başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter’daki ‘Ermeni soykırımı’ anması nedeniyle soruşturma başlattı.
Tanrıkulu, Twitter’daki hesabından 24 Nisan’da şunları yazmıştı: “107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz.”
Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğu’ gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesi gereğince soruşturma başlattı.