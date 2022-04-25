CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na ‘Ermeni soykırımı’ soruşturması

Türkiye’den ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere taşınmaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verileceği belirtildi. Bölgede kurulan sanayi bölgelerinde 50 bin kişi için iş olduğu ve çiftçilere gübre ile tohum dağıtıldığı öğrenildi.