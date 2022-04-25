‘Ve zulmün tarihini yazdılar’: Gezi kararları Twitter’da yerden yere vuruldu

Gezi davasında AKP’li hakimin de yer aldığı mahkeme heyetinin sanıklara ceza yağdırması Twitter’da ‘infial’e yol açtı.
Heyet, Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezası aldı. Ayrıca sanıkların tutuklanmasına hükmedildi.
Heyetteki Murat Bircan’ın 2018’deki genel seçimde AKP’den milletvekili aday adayı olduğu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler düzdügü ortaya çıkmıştı.
Hükümler Twitter’de topa tutuldu.