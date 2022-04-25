‘Ve zulmün tarihini yazdılar’: Gezi kararları Twitter’da yerden yere vuruldu

Hayatım boyunca hiçbir cemaatle, siyasetle bağım olmadı; bu nedenle hiç kandırılmadım da! O gün neden Gezi’deysem bugün de aynı nedenle #GeziyiSavunuyorum Öldürülen çocuklarımız için döktüğüm gözyaşının arkasındayım.. Onların ruhunu da incitenlere yazıklar olsun! pic.twitter.com/PXXxdT5luR