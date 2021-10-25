Akşam Postası / 25 Ekim 2021

Dört büyükelçilik, Viyana Sözleşmesi’ne atıf yaptı, altı büyükelçilik de ‘katıldı’; Erdoğan memnun

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‘Kavala çağrısı’ yapan ABD, Hollanda, Kanada ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri ‘istenmeyen kişi’ tartışmasında Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesine atıf yaptı. Altı büyükelçilik de ABD büyükelçiliğinin tweet’ini retweet etti. Paylaşımların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘olumlu’ karşılandığı bildirildi.

AKP de ’41’nci maddeye atıf’tan memnun

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘istenmeyen kişi’ gerilimi sonrası büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine atıf yapmasından ‘memnun olduklarını’ söyledi.

Prof. Ayşe Buğra: Dışişleri, büyükelçi kararını engellemeli

Tutuklu insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra, 1455 gündür süren tutuklulukla ilgili “Şu durumun ne mantıkla ne hukuklu açıklanabilir tarafı yok” dedi.

Dolar rekor seviyeden uzaklaştı

Ankara’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ortaya çıkan büyükelçi krizine yönelik alternatif çözüm arayışı ve diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklenti doları rekor seviyeden uzaklaştırdı.

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

15 bin TL’den fazla maaş alan AKP’li Miroğlu: Yoksullaştığımı hissediyorum

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, milletvekili emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını belirterek “Yoksullaştığımı hissediyorum” dedi. Öyle ki Miroğlu yazı yazarak evin ekonomisine katkı sağlamayı da düşünüyor.

Kur etkisi: 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş

Madeni para basımında kullanılan maden maliyetleri dövizle birlikte arttı. Buna göre, 1 kuruş için 26, 25 kuruş için 39, piyasada en çok kullanılan 50 kuruş için ise 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor.

Kamu bankalarından faiz indirimi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Konut kredilerini yeni faiz oranlarıyla yapılandırmak mümkün mü?

Konut kredi faizleri 1 milyon liranın altındaki konutlarda aylık 1,37’den 1,29’a çekilirken eski oranlardan kredi kullanan kişilerin yapılandırma hakkı bulunmuyor.

İkinci el araç satışları düşüşte

İkinci el online oto pazarında eylülde satışlar düşüşte. Aylık yüzde 19 azalan satışlarda yıllık düşüş ise yüzde 40. Model bazında en çok satılan araç ise bu ay yine Passat.

Demirtaş’ın içi rahat değil: Umut pompalamanın kime ne yararı olabilir?

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’de demokrasi kültürünün olmadığını, yurttaşların ‘sık sık kesintiye uğramış, darbelenmiş demokrasi enkazının afetzedeleri gibi’ olduğunu söyleyip “Peki hal böyleyken, önümüzdeki seçimle birlikte demokrasiye geçeceğimize dair umut pompalamanın kime ne yararı olabilir” diye sordu.

AKP’den ayrılanlar tehdit ediliyormuş: Senin için hayırlı olmayabilir

Eski adalet bakanı Sadullah Ergin, AKP’den ayrılanların tek tek arandığını ve “Senin için hayırlı olmayabilir” sözleriyle baskı altına alındığını söyledi.

Asistan hekimler isyan etti: Kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor

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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla asistan hekimler ve sağlık çalışanları, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nde görev yapan asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet ertesi geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine bugün birçok ilde basın açıklamaları düzenledi.

Uzmanlar yanıtladı: ‘Squid Game’ izlemek isteyen çocuğa nasıl yaklaşılmalı?

Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ dizisi izlenme rekorları kırarken, içeriğindeki 18 yaş altı için sakıncalı bulunan ‘dehşet verici’ oyunların çocuklar arasında popülerleşmesiyle pek çok ülkede yetkililer harekete geçti.