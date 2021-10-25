Facebook belgeleri: ‘Bölünmeyi körükledi, demokrasiyi zayıflattı’

17 medya kuruluşu ortak bir çalışmayla Facebbok’a ait şirket içi belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya başladı.

‘Facebook ifşaatçısı’ olarak bilinen Frances Haugen, ay başında CBS kanalında yayınlanan ’60 Dakika’ programına katılmış ve şirket içi belgeleri Wall Street Journal’a ve federal birimlere sızdırdığını duyurmuştu.

Haugen, senato alt komitesi önünde verdiği ifade de ‘Facebook’un ürünlerinin çocuklara zarar verdiğine, bölünmeyi körüklediğine ve demokrasimizi zayıflattığına‘ inandığını söylemişti.

Belgeler, şirketin gençler arası popülerliğini kaybetmesinden nefret söylemine karşı tutumu ve siyasilere davranışı gibi konularda bilgiler içeriyor.

Sansür isteğini bizzat Zuckerberg imzaladı

The Financial Times Facebook yönetiminin çalışanları siyasiler ve ünlüler dışında kalan kullanıcıların içeriklerini bir incelemeden geçirmemesi için uyardığını ortaya çıkardı.

The Washington Post Vietnam hükümetinden gelen sansür isteğinin bizzat Mark Zuckerberg tarafından imzalandığını yazdı.

Terörizm ve nefret söylemi

The Associated Press (AP), Facebook’un farklı dillere özel içerik yönetimi eksikliğinin, terörizm ve nefret söylemi dahil olmak üzere zararlı içeriklerin yönetiminde ne gibi sorunlara yol açtığını masaya yatırdı. Daha dikkat çeken nokta ise Facebook’un bu başarısızlıkların derinliğini yıllardır anlamasına rağmen bu konuda çok az şey yapmış olması.

The Atlantic, şirketin ABD dışındaki pazarlarda daha az içerik yönetimi uyguladığını ve bunun daha fazla nefret söylemine, uyuşturucu karteli aktivitesine, etnik temizliğe ve seks ticaretine yol açtığını duyurdu.

CNN ise Facebook’un 6 Ocak Kongre Baskını ve Stop the Steal hareketine karşı hazırlıksız olduğunu ve bu nedenle şiddetin körüklendiğini belirtti.

NBC şirketin nefret söylemiyle ilgili olarak üstüne düşeni yeteri kadar yapıp yapmadığı konusunda yaşanan hayal kırıklıklarını raporladı.