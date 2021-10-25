Eski KKTC cumhurbaşkanı Akıncı: Tek adam rejimi iki ülkeyi de yıkıma sürüklüyor

Eski KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Türkiye’de tek adam rejimi ekonomik ve siyasal anlamda hızla ülkeyi yıkıma doğru sürüklüyor. Her açıdan Türkiye’nin etkisi altında bulunan KKTC’de de maalesef durum vahim bir noktadadır” dedi.

Fotoğraf: Facebook

Akıncı, Facebook hesabı üzerinden 10 büyükelçinin ortak açıklaması ve gündemi dair konular hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Eski KKTC cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve daha bir çok kişinin özgürlüklerinden yoksun halde tutulması, bazı aydınların Türkiye dışında yaşamak zorunda bırakılması hiç bir çağdaş hukuk normuyla açıklanamaz. Ali Bizden, Ahmet An ve Ali Kişmir’in Türkiye’ye girişini yasaklayan anlayış da aynı hukuksuz siyasetin bir sonucudur. 10 yabancı büyükelçiyi Türkiye’den kovma noktasına varan bu antidemokratik siyaset duvara toslamaya mahkumdur.

Ne yazık ki, acısını Türkiye’de yaşayanlar kadar, hatta fazlasıyla Kıbrıslı Türkler de çekmektedir. Ekonomik, siyasal iflas ve yozlaşma Kıbrıslı Türkleri de derinden etkilemektedir. Çıkış yolu, evrensel hukuk normlarına, insan haklarına, demokratik ilkelere saygılı, dünyayla barışık bir politika izlenmesinden geçmektedir. Kıbrıs’ta da olmayacak formüllerle zamana oynamayı bırakarak, tek mümkün çözüm olan federal çözüm doğrultusunda, uluslararası toplumla işbirliği içinde çalışmak zorunluluğu vardır. Türkiye’de ve Kıbrıs’ta daha iyi bir geleceğe ulaşabilmenin yolu budur.”