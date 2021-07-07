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Yaramazlara biraz batar!

Eski KKTC cumhurbaşkanı Akıncı’nın danışmanı ‘milli güvenliğe aykırılık’ gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadı

Eski KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın danışmanı olarak görev yapan Ali Bizden’in Türkiye’ye girişi engellendi. Gerekçe olarak ‘milli güvenliğe aykırılık’ gösterildi.

Ali Bizden Facebook hesabından şunları aktardı: “İstanbul Sabiha Gökçen’e geldim. 8 Eylül 2020’de beş yıllık giriş yasağı konmuş. Milli güvenliğe aykırı diye bir ifade kullanıldı gerekçe olarak. G82 dendi. Telefon ve param alınıyor. Sabah 6.20’de KKTC’ye geri gönderileceğim söylendi.”


Bizden Akıncı döneminde KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve İletişim koordinatörlüğünü yürütmüştü. Ali Bizden. Fotoğraf: Ali Bizden/Facebook

Akıncı da Facebook hesabından şunları yazdı: “KKTC cumhurbaşkanlığında görev sürem boyunca basın sorumlusu olarak sorumluluk üstlenen sayın Ali Bizden’in Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Türkiye’ye girişine engel konarak telefonuna ve parasına el konulduğunu ve sabah saatlerinde geri gönderileceğini yapmış olduğu paylaşımdan öğrenmiş bulunuyorum. Hakkında hiçbir yargı kararı ve aslında ortada bir suç yokken, bu değerli arkadaşımızın maruz kaldığı muamele yüz kızartıcıdır. Tek suçu benim yakın bir çalışma arkadaşım olmaktan ibaret olan Ali Bizden’e uygulanan bu antidemokratik zorba yöntemi şiddetle kınıyor, tüm toplum kesimlerimizi ve örgütlerimizi bu çirkinliğe karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum.”

Ekim 2020’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda Akıncı, siyasi hayatını noktalamıştı. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin anavatan-yavruvatan olarak tanımlanmasına karşı çıkan Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümünde federasyon fikrini destekliyor.

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