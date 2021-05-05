KKTC cumhurbaşkanı: Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum var ama kullanmadım

Rum yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıyan isimler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bulunduğunu sızdırdı. Tatar, “Var ama kullanmadım” dedi.

Fotoğaraf: Reuters, AA

İsviçre’nin Cenevre kentinde geçen hafta yapılan Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Kıbrıslı Türklerin cebindeki Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportları bir kez daha gündeme geldi.

Reklam

Söz konusu kimlik ve pasaportlar, aslında Kıbrıslı Türklerin 1960 yılından kalma kurucu ortaklıktan gelen temel haklarından biri. Rum yönetimi, 1974 öncesinde adada doğanlara ve çocuklarına bu belgeleri vermekle yükümlü.



Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyesi ve tüm dünya tarafından tanınan bir devlet. KKTC’yi ise Türkiye’den başka tanıyan bir ülke yok. Bu yüzden Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ve kimliğine sahip olmak KKTC vatandaşları için avantaj.

‘160 binden fazla Türk’te var’

Kıbrıslı Rumların devlet televizyonu PIK dün akşam şu anda adada 160 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı taşıdığını duyurdu. Alithia gazetesi ise rakamı 360 bin olarak aktardı.

Bunlar arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümetteki 11 bakandan dokuzu da var.

Reklam

Tatar: İade ederim

Tatar, haberler üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğunu doğrulayıp, “Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim” dedi.

Rum gazetelerden Türk siyasilere eleştiri

Tartışmanın fitilini yeniden başlatan nokta, Cenevre görüşmelerinde Türk tarafının ‘iki devletli çözüm’ önerisinde ısrar etmesi. Rumlara göre adada çözüm ‘federasyon‘.

Rum gazeteler, Türk siyasileri hem iki devletli bir çözüm istemek hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendilerine sağladığı imkanlardan faydalanmakla suçluyor.