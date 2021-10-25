Uzmanlar yanıtladı: ‘Squid Game’ izlemek isteyen çocuğa nasıl yaklaşılmalı?

Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ dizisi izlenme rekorları kırarken, içeriğindeki 18 yaş altı için sakıncalı bulunan ‘dehşet verici’ oyunların çocuklar arasında popülerleşmesiyle pek çok ülkede yetkililer harekete geçti.

Dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Borç batağındaki karakterler çocuk oyunları oynayarak ödülü kazanmaya çalışıyor. Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar. Eylül ayında gösterime giren dizi kısa sürede Netflix’in en çok izlenen yapımı oldu.

Türkiye’de de zirvede yer alan Squid Game’i birçok ebeveynin çocukların ısrarı üzerine izlemelerine izin verdiği, hatta dizideki ‘kırmızı ışık- yeşil ışık’ oyunun okul bahçelerine kadar indiği ve son dönemde bilgisayara en çok indirilen oyunlar arasında yer aldığı sosyal medyanın gündeminde.

Okul yöneticileri de çocukların Squid Game’i izlememesi gerektiği, dizideki oyunların akran zorbalığına teşvik ettiği ve vahşet sahnelerinin çocuklarda şiddet eğilimine yol açtığı yönünde velilere uyarı mesajları atmaya başladı.

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan psikologlar, anne-babaların çocuklarına bu diziyi neden izlememesi gerektiğini nasıl anlatacağına dair görüşlerini paylaştı.

Çocuk ve ergen psikoloğu Irmak Kerimoğlu, bazı danışanlarının “Arkadaşları izliyor. Bizim çocuk sohbete katılamıyor, dışlanıyor” gibi bahanelerle çocuklarının diziyi izlemesine izin verdiklerini söyledi.

Kerimoğlu, şöyle konuştu: “Nasıl ‘Hayır’ diyeceklerini bilmiyorlar çünkü ‘Bu içerik sana uygun değil’ dese, diziyi izlemesine izin vermese gerçekten de çocuğu dışlanacak. Oysa çoğunluk her şeyi değiştirebilir. Bir değil birden çok ebeveyn aynı tepkiyi verse çocuk da ‘Benim annem, babam da aynı şeyi söyledi’ diyecek bu tarz oyun-filmler popüler olamayacak. Veli grupları var mesela. En ufak durum bile orada yazılıp çiziliyor ama iş böyle önemli konulara geldi mi ortak karar alınamıyor. Oysa ortak anne-baba tutumu çok fark yaratabilir.”

Doğrudan yasak koymanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten psikolog, şöyle devam etti: “Yasak demek yerine neden o diziyi izlememesi gerektiği ayrıntılı anlatılmalı. Ve hatta ‘Gel bir-iki sahnesine beraber bakalım’ diyerek çocuğun doğruyu kendisi bulması sağlanmalı. Çünkü yasak deyip geçerseniz çocuk farklı kaynaklardan, arkadaşı üzerinden ya da bizim olmadığımız ortamlarda bilgisayarından konuyu araştırmaya devam eder.”

Psikiyatrist Emre Kılınç’sa dizinin çocuklar arasında ne kadar popülerleştiğini şu örnekler anlattı: “Kendi çocuğum ve yeğenlerim izlemedikleri halde diziden haberdar. Demek parkta, bahçede, okulda bu sohbetler yapılıyor, oyunlar oynanıyor, kulaktan kulağa yayılıyor. Kaldı ki sosyal medyayı şöyle bir tarayın, diziyi izleyen ya da sosyal medyadan öğrenen çocukların oyunları oynayıp kaybedenlere şiddet uyguladıklarına yönelik paylaşımlar var.”

Dizinin çocukların oyun kavramını değiştirip şiddeti aşıladığını ifade eden Kılınç, “‘Ne olacak bir oyundan?’ denmemeli çünkü şiddet öğrenilebilen, öğretilebilen bir olgudur” diye konuştu.

Kılınç yapılmasını önerdiği şeyleri şöyle anlattı: “O nedenle çocuk bir şey izliyor ya da bilgisayarda oyun oynuyorsa takip edeceksiniz. Odasında tek başına değil, ortada oturacak ve siz ne izleyip oynadığını görecek, duyacaksınız. Ayrıca istediği dizi yerine dikkatini dağıtan başka dizi, filmlere yönlendirebilirsiniz. Arkadaşlarının hep o diziden bahsettiğini söyleseler de herkesin aynı şeyleri izlememesi gerektiğini detaylı anlatmalısınız.”