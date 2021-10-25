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Yaramazlara biraz batar!

Münevver Karabulut’un avukatı: Davadan çekilmem için 3 milyon avro teklif ettiler

Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut’un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon avro teklif edildiğini ve dava sürecinde tehditlerle karşılaştığını söyledi.

Cinayetin işlendiği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. ‘Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek‘ suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri’deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.


Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube kanalında yayınlanan Hayat Okulu’na konuk olan Rezan Epözdemir, Münevver Karabulut’un katledilmesiyle ilgili olarak açılan dava süresince tehdit edildiğini belirterek “Kurşun gönderdiler, ‘Seni de öldüreceğiz’ dediler, davadan çekilmem için 3 milyon avro teklif ettiler” dedi.

Cem Garipoğlu’nun yakalandığı gün, o dönem muhabir olan Nazlı Çelik, Rıdvan Bıyık, Ahmed Arpat gibi isimlerin aile üyelerini yayına almak için biribiriyle tartıştığını anlatan Epözdemir “Nazlı Çelik, baba Süreyya Karabulut’un koşarak aracına atladı” dedi.

Epözdemir, Karabulut ailesinin Cem Garipoğlu’nun mezarını açtırmak istediğini de söyledi.

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